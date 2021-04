La Asociación Ramiro I de Graus insiste en reivindicar una Ribagorza sin artículo

La Asociación Ramiro I de Graus ha vuelto a reivindicar la desaparición del artículo 'La' en la denominación oficial de Ribagorza al entender que el añadido de este artículo determinado es una "desafortunada" alteración, "además muy reciente, ya que proviene del momento en que se aprobó la Ley de creación de la Comarca en las Cortes de Aragón", del nombre histórico del antiguo condado y actual comarca altoaragonesa.

Esta nueva reclamación ha coincidido con el reciente izado del Arramiru, la bandera de la entidad que preside desde lo alto del cerro de San Fertús la vida grausina, que ha sustituido días atrás a la antigua enseña ajada ya por el tiempo. Durante dicho acto, el presidente de la Asociación, Ángel Aventín, aprovechó para demandar otra vez la retirada "oficial y definitiva" del artículo con el que se acompaña normativamente, "y por lo tanto administrativamente", la denominación del territorio de la actual comarca de Ribagorza. Así mismo, hizo un llamamiento "a los medios de comunicación y a los ciudadanos en general" para que se conciencien de la necesidad de no utilizarlo cuando se refieran a este territorio.

Recuerdan desde la Asociación Ramiro I que históricamente se ha conocido al territorio integrado en la actual comarca con el nombre de Ribagorza, Condado de Ribagorza, Reino de Sobrarbe y Ribagorza o, simplemente, Ribagorza. Y apuntan que en ningún documento histórico sobre este territorio, "que tiene más de mil años de existencia como ente político", aparece su nombre unido a un artículo determinado.

Aventín sostiene que este territorio lleva "más de un milenio" llamándose Ribagorza a secas, "antes de que existiesen reinos como España (no La España), Francia (no La Francia) o Castilla (no La Castilla)". "Ni siquiera Aragón (no El Aragón) era reino cuando ya Ribagorza era condado independiente", remacha el presidente de la Ramiro I, recalcando que nadie en este tiempo, "ni reyes ni condes ni dictadores", se permitió cambiar su nombre, "por otro lado con suficiente personalidad en todos los sentidos como para no necesitar añadidos superfluos". Señala asimismo que se puede hablar de La Alta o La Baja Ribagorza cuando se adjetiva su nombre, "pero, haciendo justicia a la Historia, nunca de La Ribagorza, solamente Ribagorza".

Para Aventín, no se trata de crear polémicas artificiales sino de devolver a la comarca la terminología por la que ha sido conocida a lo largo de los siglos. Por ello, en una iniciativa que ha concitado numerosos apoyos en la comarca y fuera de ella, desde la Asociación Ramiro I siguen solicitando que esta denominación se modifique en las Cortes de Aragón.