Monzón ya navega con 5G

La red móvil 5G ya ha llegado a Monzón. Desde hace unos días, las conexiones a Internet van más rápido gracias al despliegue realizado por Telefónica de la quinta generación de la comunicación inalámbrica, la red móvil 5G. Se trata de una apuesta realizada por la Concejalía de Transformación Digital del Ayuntamiento, que preside Jesús Guerrero, para convertir a la capital del Cinca Medio en una ciudad inteligente.

Con un notable impacto en los servicios de emergencia y en la movilidad de las ciudades, esta tecnología posibilita que la ciudad gestione de manera avanzada sus infraestructuras, implante nuevos sistemas de seguridad o facilite el despliegue del internet de las cosas, entre otras opciones de futuro. Tanto los usuarios particulares como las empresas podrán beneficiarse de estos servicios que permiten multiplicar la rapidez de la navegación y mejorarla en la movilidad.

El concejal de Transformación Digital explica que “esta tecnología, combinada con la fibra óptica desplegada en la ciudad desde hace varios años, permite alcanzar uno de los mejores niveles de conectividad de toda la comunidad autónoma, lo que nos abre la puerta a un sinfín de posibilidades para seguir impulsando una ciudad inteligente”.

Por su parte, Federico Tartón, director de Telefónica en Aragón, señala que “los ciudadanos de Monzón pueden disfrutar ya de las ventajas de esta nueva generación de telefonía móvil que permite una conectividad ultrarrápida, muy baja latencia y capacidad para conectar a millones de dispositivos, de modo que la mayor parte de nuestros objetos de uso cotidiano serán elementos conectados entre sí y con nosotros”. Según esta operadora, la red móvil 5G complementa a la fibra, dando cobertura a la práctica totalidad de la ciudad, para tener la mejor navegación en movilidad.

En esta primera fase se lanza la red 5G con arquitectura NSA (Non Stand Alone), para desplegar la red 5G SA (Stand Alone) cuando la tecnología esté plenamente disponible después de la estandarización. Asimismo, este despliegue inicial está haciendo uso de los emplazamientos e infraestructuras actuales.