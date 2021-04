Un proyecto de Endesa y Afammer acerca la digitalización a 875 mujeres y 43 micropymes del medio rural

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) y Endesa han puesto en marcha el proyecto 'Iluminación digital para las pymes en el medio rural', un programa que pretende la reactivación económica de las pequeñas empresas y las mujeres de localidades de menos de 10.000 habitantes, a través de actuaciones de asesoramiento, de información y formación y de puesta en marcha de negocios.

El proyecto se desarrollará en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid. Este lunes se ha presentado en Huesca, con la presencia de la presidenta nacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, Carmen Quintanilla, y del director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner.

El programa está dotado con más de 600.000 euros y se enmarca en el Plan de Responsabilidad Pública que Endesa puso en marcha en marzo de 2020 para ayudar en la lucha contra la covid-19 y que actualmente se centra en la recuperación económica y social del país. En Aragón se beneficiarán 875 personas y 43 micropymes, a través de cursos de formación y herramientas para implantar y mejorar el comercio electrónico.

El objetivo es que las pequeñas empresas rurales no pierdan competitividad por la dificultad que tienen de adaptarse tecnológicamente a las nuevas formas de venta 'on line', que en estos momentos de crisis sanitaria han cobrado, si cabe, más importancia.

Una primera línea de trabajo es precisamente la adquisición de estas competencias digitales para el comercio por internet, la relación con la administración electrónica y los sistemas energéticos más eficientes. El alumnado recibirá cinco horas de formación en comercio electrónico, otras tantas en firma digital y las mismas en ahorro energético.

La segunda línea, reservada a pequeñas empresas, consta de 70 horas de clases sobre comercio electrónico y 50 sobre buenas prácticas, 70 de ahorro energético y 20 de firma digital. Además, Endesa y Afammer entregarán a cada una un equipo informático. "No lucharemos contra la despoblación si no hay empleo y si no hay empleo para la mujer en el medio rural", ha dicho Carmen Quintanilla.

El Plan de responsabilidad Pública de Endesa ha movilizado desde marzo del año pasado 25 millones de euros, distribuidos a partes iguales entre ayuda médico-sanitaria, en una primera fase, y apoyo a pymes, familias y colectivos vulnerables.