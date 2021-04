La Audiencia Nacional vota este martes la sentencia de Almudévar

Un mes después de que la Audiencia Nacional dictara la sentencia de Mularroya, la misma sala de lo Contencioso-Administrativo se reunirá para resolver el recurso contra el embalse de Almudévar. El tribunal ha notificado a las partes la diligencia de votación y fallo para el próximo martes, día 20.

El demandante es Ecologistas en Acción Huesca, que tiene enfrente a la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio para la Transición Ecológica, el sindicato agrario UAGA, la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón y dos comunidades de futuros regantes.

El pasado 25 de marzo, el abogado de los ecologistas, Jaime Doreste, presentó un escrito de impulso procesal pidiendo que se pusiera fecha a la votación, ya que desde septiembre las actuaciones estaban paralizadas y pendientes de sentencia.

La Audiencia Nacional ya dictaminó en noviembre sobre esta obra, pero en relación con el recurso del Ayuntamiento de Almudévar, que reclamaba un plan de restitución para compensar las afecciones. El fallo en esta ocasión fue favorable al Ministerio. La demanda se rechazó al no quedar demostrada la "afectación singular" al municipio. Los jueces concluyeron que la ausencia del plan "en el momento inicial no es causa de nulidad".

El presidente de Riegos del Alto Aragón espera un nuevo pronunciamiento favorable a los intereses de los regantes, sobre todo porque Almudévar, cuyas obras están muy avanzadas, es la alternativa al fallido proyecto de Biscarrués tumbado primero por la Audiencia Nacional y luego por el Tribunal Supremo. Según César Trillo, este caso "nada tiene que ver" con Mularroya o Biscarrués. Es una balsa lateral, fuera del río.

Reclamación de los regantes a Acuaes

Respecto al descarte de la presa del Gállego, una vez sea oficial, los regantes reclamarán a la empresa pública promotora, Acuaes, el dinero invertido en el proyecto. Si Biscarrués no ha seguido adelante no es por culpa de Riegos del Alto Aragón, justifica su presidente. La entidad costeó la mitad de la redacción del proyecto, 800.000 euros, y la otra mitad, a cargo de Acuaes, lo debía pagar a los 25 años, una cantidad que pedirán que no se les cobre, en vista de que no se ejecuta.

De momento no se ha hecho la reclamación porque el embalse "jurídicamente no está muerto". "Es una obra que en los trámites estaba iniciada, y tiene que haber una resolución ministerial anulando el proyecto", afirma Trillo, por mucho que el Ministerio ya haya anunciado su descarte y el nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro no la contemple.