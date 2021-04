Los trabajadores del transporte sanitario reivindican en Huesca mejoras laborales

Trabajadores del transporte sanitario de Aragón, urgente y no urgente, en huelga indefinida desde el 8 de abril para denunciar "las lamentables condiciones laborales a las que son sometidos por parte de las empresas adjudicatarias", se han concentrado este sábado en la plaza de Navarra en Huesca. Demandan una mejora de su situación, explican que llevan cuatro años sin convenio y aseguran que tanto la patronal como el Salud, que subcontratan el servicio les "dan la espalda".

Los empleados del transporte sanitario en la Comunidad Autónoma han denunciado la ilegalidad de los servicios mínimos impuestos por la empresa para esta huelga. Según CGT, para los traslados urgentes "se mantiene el 100% de las ambulancias". "En Barbastro, están operativos seis de los 10 vehículos (más del 50%) y en Fraga, los cuatro que hay están trabajando", han indicado.

Según han dicho este sábado, la convocatoria no está teniendo los efectos deseados. "El domingo íbamos a mantener una reunión con la patronal y nos han dicho que a lo que se avienen es a realizar una vídeo llamada", apuntan los portavoces sindicales. Aseguran que el departamento de Sanidad tampoco contesta a los requerimientos enviados por escrito y que hace "caso omiso" de las denuncias presentadas ante la Inspección". "Hay ciudadanos que piensan que esta huelga conllevará que dejemos de transportarles, pero no es así; el paro se ha convocado para que el Salud nos haga caso, no para dejar de trabajar", ha indicado un de las participantes en la protesta de Huesca.

"La huelga se ha convocado para que el Salud nos haga caso, no para dejar de trabajar"

En Aragón, el transporte sanitario funciona mediante dos contratas públicas con empresas privadas: la adjudicataria del urgente (061 ambulancias amarillas) es desde 2018 Acciona, con personal del Salud, y la del programado es Transalud. Hace meses que los trabajadores se quejan de la situación en la que están. Señalan que la negociación del convenio colectivo está paralizada desde 2018, "sin visos de que haya una salida cercana después de múltiples negociaciones con las empresas". "Es un convenio que nos parece muy mejorable y que precariza las condiciones laborales de los empleados", añaden.

La "precariedad" que denuncian comienza porque "muchos de los TES (técnicos de transporte sanitario) cobran poco más que el SMI (Salario Mínimo) según convenio, ya que los sueldos son muy bajos y se abusa de contratos en prácticas, que suponen cobrar al 60%, quedando por debajo del SMI y teniendo que complementarlo por ley".

Otra de sus reivindicaciones se refiere a la localización, que afecta a un 72% de los vehículos del 061 de manera que el personal de guardia está localizado con un teléfono y cuando se le requiere para realizar un servicio urgente 15 minutos para llegar a la base. "A día de hoy, este intervalo, hasta que se inicia el servicio, no tiene consideración de tiempo de trabajo", señalan los sindicatos. Según explican, "hay empleados haciendo jornadas de hasta 480 horas mensuales cuyas horas de trabajo no son pagadas". Actualmente, se está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se pronuncie sobre si esta localización se debe considerar tiempo de trabajo o no.

Los representantes de los sindicatos reclaman un "transporte sanitario programado y urgente de calidad y digno" y afirman que el Salud "es sabedor de todas estas deficiencias pero prefiere mirar hacia otro lado y no ejercer la labor de auditar el servicio y requerir a las empresas el cumplimiento del mismo". "El dinero es 100% público y no se está dando el servicio por el que estamos pagando todos como contribuyentes", añaden.