Aplausos y emoción entre los vecinos de Canfranc ante la llegada del tren a la nueva estación

La llegada del primer tren a la nueva estación de pasajeros de Canfranc ha supuesto un nuevo hito para esta localidad, que sigue escribiendo su historia. Por ello, muchos de sus vecinos no se han querido perder este momento, han recibido al tren con aplausos y algunos emocionados. La mayoría de éstos han acudido a la llegada de este primer tren ya que, aunque les gustaría, no podrán asistir al acto de inauguración de esta tarde, debido a la limitación del número de asistentes por el Covid.

“Es un día histórico, vivir una cosa así ya forma parte de la historia, es una pena ahora con la pandemia que haya que vivirlo de esta manera, pero es un día histórico para Canfranc que va a cambiar la historia del pueblo”, reconocía Nacho López, vecinos de esta localidad del valle del Aragón.

"Un poco triste por dejar esta estación en la que he vivido y trabajado"

No se perdió la salida del último tren de la estación antigua y este jueves recibe el convoy “esperanzado y con ilusión de que todo sea para mejorar y que por fin los trenes crucen el túnel de Somport”. Algo que “veremos, aunque está costando”, añadía.

Otra vecina de Canfranc que no podía perderse este momento es Mariví Sánchez, que vivió y trabajó en la ahora ya antigua estación internacional de Canfranc. “Estamos muy contentos, es una estación muy bonita, pero la otra no deja de tener el encanto que tiene y tendrá”, reconocía. A pesar de ser un día bonito, es para ella “un poco triste también, por dejar la otra estación, donde he vivido y trabajado”. A Mariví también le ha impresionado mucho cómo ha quedado el edificio de la antigua estación, “ha quedado preciosa”.

Por su parte, María José Izuel también ha señalado que se trata de un “hecho histórico”. “Pasó hace dos siglos y vuelve a pasar ahora”, añadía desde la nueva estación de pasajeros. Por eso, “estamos todos emocionados y muy contentos, esperamos que esto sea un avance para el futuro porque Canfranc es Europa”. Ahora lo que queda es que “pase el tren a Francia, a ver si pronto se consigue”.