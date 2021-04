"Jarro de agua helada" en La Litera y Fraga

El repunte de contagios de las últimas semanas ha llevado al Gobierno de Aragón a decretar a partir de este miércoles, 14 de abril, y hasta el 9 de mayo en principio el confinamiento perimetral de la ciudad de Fraga, con 15.000 habitantes, y de toda la comarca de La Litera, con más de 18.000, cuyas tendencia además siguen al alza. La primera ha registrado 74 casos en los últimos 14 días (incidencia de 482 por cada 100.000 habitantes) y la segunda, 137 casos (+700 de incidencia).

La alcaldesa de Fraga, Carmen Costa, acepta las medidas adoptadas, aunque advierte que "de poco o nada servirán si no llegan acompañadas de un mayor control de las entradas y salidas". "Hay que incrementar los controles si queremos que el cierre perimetral resulte efectivo y la incidencia se reduzca", subraya. Por ello, la primera edil elevará su petición a la Subdelegación del Gobierno en Huesca, a la que solicita "un mayor esfuerzo" con el fin de vigilar el alto flujo de personas, especialmente en las fechas actuales, es decir, a un paso del inicio de la campaña de fruta y la llegada de los temporeros.

A la población, Costa también pide "responsabilidad individual" y "un último esfuerzo", con el fin de atajar los contagios y reconducir la actual situación. "Desde el consistorio, seguiremos trabajando y velando por el bienestar de toda la población", concluye, valorando también las repercusiones que el cierre perimetral puede tener sobre los sectores productivos de la ciudad, a los que muestra su apoyo.

Las nuevas restricciones tampoco han supuesto una sorpresa en el sector de la hostelería, que verá reducidos los grupos de clientes y además, tendrá que volver a bajar la persiana de sus negocios a las 20.00. El responsable de este sector en la Asociación Intersectorial del Bajo Cinca, Gregorio Abadía, ha mostrado su malestar al considerar que "vamos de varapalo en varapalo por la pésima gestión de quién nos gobierna". De hecho, y según ha explicado, los hosteleros de esta zona ni siquiera han podido completar una buena Semana Santa, ya que "somos un lugar de paso, y por lo tanto, las restricciones a la movilidad, unidas a los horarios anteriores, donde era imposible servir una cena en condiciones, nos han impedido trabajar en las mismas condiciones que lo han hecho en otros lugares".

En el caso de la comarca de La Litera, el presidente, Josep Antón Chauvell, ha reconocido que ya temían que se decretara alguna medida después del aumento de casos de las últimas semanas. "No esperábamos este repunte exponencial que está habiendo en algunas poblaciones y se ha visto obligados a tomar esta decisión, que siempre es una mala noticia. Ahora esperemos que la gente cumpla con las restricciones y no vaya a más", ha subrayado. Y es que se han detectado casos de gente que en teoría tenía que estar en cuarentena y que luego, al llamarle desde el centro de salud para comprobarlo, se oía de fondo en su teléfono ruido de un supermercado.

Chauvell asegura que las causas de este repunte son también una incógnita "porque en algunas localidades hay familias contagiadas que no han tenido relación unas con otras con lo cual te hace pensar que es un virus traidor que sale por donde menos lo esperas". Además, ha dejado claro que no se puede achacar en absoluto a los temporeros porque todavía no ha empezado la campaña de recogida de la fruta y no han llegado a la zona. Y en cuanto a la posible influencia del corredor con Cataluña, el presidente comarcal cree que no es tan importante "porque ellos también están confinados comarcalmente".

La zona de salud de Tamarite es la que tiene la incidencia más alta de los últimos 14 días con una tasa de 504 casos por cada 100.000 habitantes. Y en gran parte es debido a la situación de Altorricón, con 1.400 habitantes, donde se han detectado ya 29 positivos en dos semanas (la tasa es superior a 2.000) principalmente en familias y grupos de amigos. Aunque la mayoría son leves, también tienen algún caso grave ingresado en el hospital de gente mayor o con patologías.

Su alcaldesa, Susana Ramón, ha admitido que "se veía venir" el confinamiento comarcal y se ha mostrado resignada "Es lo que toca", ha dicho, al tiempo que ha aprovechado para hacer un llamamiento a la población "porque la situación es delicada y preocupante y esperemos que la gente haga caso de las nuevas restricciones y podamos salir de esta cuanto antes".

En su opinión, la cercanía con Cataluña, donde también se han disparado los positivos en las últimas semanas, también ha podido ser un factor determinante en esta propagación "porque hay mucha interacción ya que muchísima gente de aquí se va a trabajar y a estudiar a Lérida con lo que es fácil que tenga que ver".

Por su parte, el alcalde de Binéfar, Alfonso Adán, ha apelado a la responsabilidad individual de cada persona para cumplir las medidas sanitarias después del aumento de casos registrado en Semana Santa por reuniones sociales y familiares "aunque la Policía Local no nos ha trasladado que hubiera grandes incidencias". También lo atribuye en parte a la movilidad laboral o hacia núcleos de segundas residencia de La Litera desde Cataluña. "Hemos de respetar la decisión de Sanidad y las medidas establecidas para controlar el aumento de casos y regresar el próximo 9 de mayo a la normalidad", ha recalcado.

Desde la Asociación de Comercio y Servicios de Binéfar y Comarca de La Litera, la presidenta, Elena Terán, ha lamentado las nuevas restricciones "porque nos están hundiendo en la miseria y es un jarro de agua helada". De hecho, ha advertido de que "puede ser la puntilla definitiva para muchos negocios". Y es que ha insistido en que Binéfar es el centro económico y de servicios para toda La Litera y para localidades de otras comarcas cercanas. "Es un palo bestial", ha resumido.

Terán cree que ha habido comportamientos imprudentes "porque la gente tiene muchas ganas de socializar" y también considera que el corredor con Cataluña ha influido en el repunte. Espera que esta medida sirva para concienciar a la gente de que esté "alerta", pero aun así, también espera que se levante el confinamiento "cuanto antes porque si nos cierran, nos hunden".