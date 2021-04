Las reuniones familiares y de amigos disparan la incidencia en La Litera por encima de 700 en los últimos 14 días

El repunte de contagios de la ciudad de Fraga no es el único que preocupa en la provincia de Huesca con una incidencia acumulada de 423 casos por cada 10.000 habitantes en los últimos 14 días. Las zonas de salud de Binéfar y de Tamarite, en la vecina comarca de La Litera, también limítrofe con la provincia de Lérida, han disparado igualmente sus tasas en las dos últimas semanas hasta 401 y 666, respectivamente. Además, su tendencia sigue al alza ya que este sábado han notificado 9 positivos más en la de Binéfar y 10 en Tamarite, mientras que Fraga ha tenido un respiro y no ha registrado ninguno.

En los últimos 14 días, La Litera ha sumado 129 positivos, superando la incidencia de 700 casos. En el la comarca del Bajo Cinca han tenido 76 con una incidencia de 300, en la Ribagorza, 31 con una tasa de 300, y en el Cinca Medio, 76 y una tasa de 200. El resto de comarcas de la provincia han contabilizado menos de 100 casos por cada 100.000 habitantes.

En la comarca literana, los positivos se han concentrado principalmente en tres municipios: 64 en Binéfar (incidencia de 700), 26 en Altorricón (1.800) y 24 en Tamarite (700). El presidente de la Comarca admite estar "preocupado" por estos tres focos que afecta sobre todo a núcleos familiares y grupos de jóvenes. De momento no se han detectado casos entre los temporeros que están empezando a llegar a estas zonas para la próxima campaña de recogida de fruta. Josep Antón Chauvell espera, no obstante, "que no vaya a más" y por ello hace un llamamiento a seguir todas las recomendaciones sanitarias "porque es la única manera de frenar esto".

El alcalde de Binéfar, Alfonso Adán, explica que prácticamente todos los positivos detectados en las dos últimas semanas se deben a reuniones familiares y de amigos. Además, creen que muchos pueden estar vinculados al constante tránsito de trabajadores y estudiantes con la cercana provincia de Lérida, donde han aumentado los positivos. Ahora espera "que hagan cuantas más pruebas posibles para controlarlo pronto, aunque me consta que ya hay bastante gente en cuarentena y que se han detectado muchos casos", ha valorado.

Mientras, su homólogo de Tamarite de Litera, Francisco Mateo, señala que los contagios se corresponden con núcleos familiares enteros y también confía en que el personal del centro de salud ataje pronto el repunte. "Nadie nos ha dicho nada de momento de aplicar nuevas restricciones", ha indicado.