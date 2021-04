Fraga espera atajar pronto el repunte para no tener que endurecer las restricciones

Los contagios siguen creciendo en el municipio de Fraga, que ya suma 42 casos en la última semana y una incidencia acumulada a 14 días de 442,9 por 100.000 habitantes (la segunda más alta de Aragón después de Tarazona). Según fuentes sanitarias, los 12 nuevos positivos registrados el viernes son contactos estrechos de los últimos positivos detectados y por lo tanto, están dentro de los mismos núcleos familiares.

El repunte tiene dos focos principales: una parte importante son personas con una estrecha relación laboral o de estudios con la comarca leridana del Segriá, donde los casos se han disparado, y el resto está vinculado con un brote entre jóvenes que formaron parte de diferentes reuniones organizadas en casetas de huerta durante la Semana Santa. Las mismas fuentes indican que han completado ya las labores de rastreo y confían en atajar ambos focos, "siempre que los positivos detectados cumplan con el aislamiento".

De momento, ninguno de los últimos positivos se corresponde con temporeros, los más vulnerables al contagio, que han comenzado a llegar a la zona, aunque en un número menor al habitual, ya que las heladas registradas el pasado mes de marzo han reducido de forma drástica la necesidad de mano de obra.

La alcaldesa dice que el cierre perimetral no es una garantía

La alcaldesa de Fraga, Carmen Costa, sigue con "preocupación" la evolución de los datos, aunque sin que supongan una sorpresa, ya que reconoce que "era de esperar al ver crecer la cifra de casos en la provincia de Lérida, dada nuestra estrecha relación". También observa la situación con cierta "impotencia" al considerar que "la solución no es sencilla y el cierre perimetral no es una garantía". De momento, no han recibido ningún tipo de comunicación desde el Gobierno de Aragón sobre un posible endurecimiento de las restricciones, cuyas decisiones "aceptaremos y respetaremos, con el ánimo de velar por la población", asegura.

Mientras, el presidente de la Comarca del Bajo Cinca, Marco Ibarz, también admite que los datos son "preocupantes", aunque confía en que la situación pueda reconducirse y finalmente "no sea necesario aplicar nuevas restricciones". Ibarz asegura que "es habitual ver crecer los datos de esta zona cuando se producen repuntes en la provincia de Lérida y a la inversa, ya que el flujo de personas es diario e importante".