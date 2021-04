Alerta en Ayerbe y Altorricón: las dos tasas más altas de la última semana en Aragón

Los contagios notificados la última semana han encendido las alarmas en Ayerbe y Altorricón ya que, con 11 y 14 positivos respectivamente, son los dos municipios con la incidencia más alta de toda la Comunidad superando la tasa de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en siete días. Le siguen los municipios zaragozanos de Longares (8 positivos y tasa de 900) y Tauste (43 positivos y tasa de 600), según los datos del Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.

Tanto en Ayerbe como en Altorricón, el perfil de los positivos es similar ya que todos se han detectado dentro del ámbito familiar. Afortunadamente, la gran mayoría son casos leves o incluso asintomáticos, aunque dos vecinos de la localidad literana se encuentran hospitalizados si bien su evolución es favorable. Por ahora, ninguno de los ayuntamientos ha tenido que tomar medidas especiales .

Antonio Biescas, alcalde de Ayerbe, reconoce estar "en alerta" por el número de casos aparecidos en los últimos días, aunque desde el centro de salud también le han tranquilizado asegurándole que, de momento, los botes parecen controlados. Aun así, esperan que salgan más positivos en los próximos días ya que hay pruebas PCR pendientes "aunque confiamos en que se queden lo más acotados posibles". De momento, hay cuatro familias con contagios de casi todos sus miembros.

Mientras, Susana Ramón, alcaldesa de Altorricón, también ha admitido estar preocupada "porque es una cifra alta para un pueblo de 1.400 habitantes ya que quizá no había habido tantos casos a la vez". Entre los positivos hay familias enteras aunque se desconoce si han tenido relación entre sus miembros. De momento tampoco se ha detectado ningún contagio entre temporeros, que disponen de un albergue de la cooperativa para su alojamiento. "Han establecido su protocolo sanitario. El problema llegará si hay algún positivo porque son casas pequeñas donde viven seis personas y es difícil aislarlas a no ser que se deje alguna vacía por si acaso. Si no, desde el ayuntamiento colaboraríamos en lo que fuera", ha recalcado.

Mientras, Fraga sigue siendo la localidad de más de 10.000 habitantes de la provincia de Huesca con una mayor tasa de incidencia (189 en la última semana). Los nueve casos notificados este miércoles se corresponden con contactos de los positivos de los últimos días, donde la mayoría tenía una relación directa con el repunte que vive la comarca vecina del Segriá (Lérida). De hecho, y según las mismas fuentes sanitarias, los casos están concentrados en diferentes núcleos familiares y se corresponden con población autóctona, con estrechos lazos laborales o de estudios con Lérida. Por ejemplo, varios de los primeros positivos se dieron entre jóvenes que estudian en la Comunidad vecina y ahora, entre sus convivientes. Por ahora, ninguno de los casos se corresponde con temporeros.