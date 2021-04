La catedral de Huesca tendrá, por fin, un Plan Director para su conservación

La catedral de Huesca, por fin, da los primeros pasos hacia la realización de un Plan Director para su conservación, mantenimiento y potenciación. Es uno de los pocos templos de sus características que todavía no cuenta con uno y para ello se quiere dar un impulso definitivo en los próximos meses.

Olga Roldán, jefa del servicio de arquitectura del Instituto de Patrimonio Cultural de España, acompañada por dos técnicas más de Patrimonio del Gobierno de Aragón y de un arquitecto de la DGA, visitó el templo el 29 de marzo. Con ellos estuvieron el deán de la Catedral, Juan Carlos Barón, y el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Huesca, José María Nasarre.

Ya antes de la pandemia, el ejecutivo aragonés se había puesto en contacto con el Instituto para trasladarle la "firme voluntad de la Diócesis de que se acometiera la redacción de un Plan Director". Está en vigor un plan nacional de catedrales que se coordina desde el Instituto y la de Huesca es una de las que todavía no lo poseen. Atendida la solicitud, tras la visita de esta semana se preparará un documento técnico que sirva de base para la contratación de la redacción del Plan Director.

Se realizará un pliego técnico que saldrá a concurso por procedimiento abierto. Después, se encargue de la redacción del plan director en un plazo de diez a doce meses. Olga Roldán, que ya conocía la catedral de Huesca, ha reconocido que la había visitado, aunque no a fondo, y su entorno también. "Tenemos una joyita en esta catedral, pero el problema del entorno es bastante grave y habrá que abordarlo desde el Plan Director", ha señalado.

La última gran reforma de la catedral de Huesca data de la década de los 70 del pasado siglo y estuvo cerrada cuatro años para su reforma y restauración. En esa época todavía no había planes directores, que adquirieron su forma definitiva en la primera década del presente siglo. Inicialmente no entró en el plan porque "fue de las últimas que se restauraron y no hacía falta actuar porque estaba bien atendida", explica José María Nasarre.

"El interior está bien estructurado con su mantenimiento ordinario pero el entorno no. Hubo unas propuestas de la anterior arquitecta de la DGA pero no continuidad", ha indicado el delegado de Patrimonio de la Diócesis. "Se trata de recuperarlo para dignificarlo, no para reconstruirlo, sino para mantener las ruinas, ponerlas en valor y hacer en su día un paseo arqueológico", añade.