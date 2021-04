La Guardia Civil reanuda la búsqueda del montañero perdido en Sallent sin pistas sobre la ruta que tomó

La Guardia Civil de Montaña ha retomado este jueves la búsqueda de Miguel Villarroya, el montañero zaragozano de 68 años perdido desde el 23 de marzo en el Pirineo. Es el cuarto día del operativo, desde que se interpuso la denuncia de desaparición el pasado lunes, y en él participan patrullas a pie de los distintos grupos de rescate y la unidad aérea con base en Huesca. El trabajo de los especialistas se topa con la dificultad de no saber la ruta que tomó. Tan solo cuentan con la información facilitada a sus hermanas, a las que comunicó que se iba a pasar un par de días a Sallent de Gállego, y la localización de la furgoneta en el aparcamiento del embalse de La Sarra.

"No tenemos ninguna pista, no se sabe qué material o qué ropa llevaba ni a dónde ha ido. Estamos buscando por todo el valle, por toda la zona de alta montaña desde La Sarra hacia arriba", ha señalado el sargento del grupo de Panticosa, Roberto Jiménez, que ha explicado que se ha rastreado por numerosos picos, como Arriel, Forqueta, Balaitus o Infiernos, "pero la zona es muy amplia". En cotas altas todavía hay abundante nieve y desde el aire no siempre es fácil encontrar indicios, ni siquiera de un excursionista que esté haciendo señales.

Todas las hipótesis están abiertas, ha indicado el sargento. No se ha organizado un operativo con voluntarios porque es alta montaña "y resulta peligroso". Sí agradecería que si alguien se lo ha cruzado lo comunique para acotar el área.

Según ha manifestado la familia, suele ir casi siempre solo, pero está en buena forma y va equipado con crampones, piolet y ropa de montaña. Su hermana Purificación Villarroya ha destacado el trabajo que está realizando la Guardia Civil desde el primer momento en que se interpuso la denuncia de desaparición y ha pedido la colaboración ciudadana por si alguien lo ha visto.

Sus allegados tampoco conocen su destino concreto, más allá de que había ido a Sallent. Tampoco hay hasta ahora testimonios de otros excursionistas que se hubieran podido cruzar con él. Ni la inspección de la furgoneta ha dado pistas sobre el itinerario.

En la zona no existe cobertura de móvil. Pasados los dos días del viaje anunciado, al no tener noticias de Miguel y comprobar que ni siquiera leía los mensajes de wasap que le enviaba, el viernes de la sema pasada su hermana lo llamó por teléfono. Tampoco obtuvo respuesta. Finalmente, el lunes se denunció la desaparición en el cuartel de Casetas.