Acomseja pedirá a la DGA un cambio en el reparto de ayudas estatales a las empresas turísticas

La Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania, Acomseja, ha mostrado su malestar con el agravio comparativo que supone el reparto de ayudas extraordinarias que ha establecido el Gobierno de España para los empresarios afectados por la pandemia. Consideran que es necesario un cambio de criterio, por ello, han solicitado una reunión con el Gobierno de Aragón para que el periodo de cómputo de dichas ayudas se modifique y se incluya el primer trimestre del 2020.

Marian Bandrés, presidenta de Acomseja, ha recordado que los criterios para determinar las cuantías de las ayudas se modulan en función del volumen de operaciones entre los años 2019 y 2020, y no tienen en cuenta las pérdidas de la temporada de invierno, es decir, el primer trimestre de 2021 “que es nuestra campaña de invierno”. Y es que el mismo periodo de tiempo del año anterior “fue normal”, ya que todavía no había comenzado la pandemia por el Covid-19. Pero no ocurre lo mismo con el de 2021, lo que supondría pasar “del 20% ó 30% de pérdidas, a un 80% ó 90%”.

Es por tanto un “agravio comparativo tremendo” para las empresas turísticas, que no entrarían en las ayudas del Gobierno. Bandrés ha recordado las ayudas que se les dan a las islas, “una discriminación negativa” con respecto al territorio de la nieve. Por todo ello, “estamos pendientes de la reunión con el Gobierno de Aragón para que nos escuchen y nos contesten”, señala.

Animar el consumo en tiempos de pandemia

Acomseja ha realizado este jueves el sorteo de su Campaña del Día del Padre, que se lanzó para animar el consumo en estos tiempos tan difíciles. Todos los que realizaron sus compras durante este periodo han entrado en el sorteo de 15 vales de 20 euros para gastar en establecimientos asociados. Se hizo lo mismo para San Valentín y para el próximo Día de la Madre. La presidenta de la asociación jaquesa ha subrayado que hasta ahora “nunca se habían hecho estas campañas, pero pensamos que podía suponer un plus para incentivar las compras”.

Respecto a los Bonos Impulsa Jaca Pirineos, que se pusieron en funcionamiento en febrero, “los comerciantes los hemos recibido como agua de mayo, porque muchos han visto cómo se han incrementado las ventas, así que ojalá se pueda incrementar la partida destinada a esta iniciativa”, asegura. La segunda tanda de bonos, que salieron el 8 de marzo, se agotaron en dos horas. Y la cuantía de los caducados, que vuelven al sistema, se volvieron a publicar hace unos días, pero se agotaron en tan solo 10 minutos. Los próximos bonos saldrán en abril.