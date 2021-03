Recrean un arco de la sala capitular de Sijena para estudiar el futuro traslado de las pinturas murales desde el MNAC

La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón (Escyra), con sede en Huesca, ha reproducido uno de los arcos de la sala capitular del Monasterio de Santa María de Sijena para estudiar las técnicas para el futuro traslado de las pinturas murales que fueron arrancadas en 1936 y que ahora se exponen en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). El regreso está pendiente de que el Tribunal Supremo confirme la sentencia que ordena su vuelta.

Se trata de una "investigación pionera a nivel nacional e internacional", como ha destacado el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, que ha visitado las instalaciones de la escuela junto a la delegada territorial en Huesca, Carmen Luesma, la directora del servicio provincial de Educación, Olga Alastruey, la directora general de Patrimonio Cultural, Marisancho Menjón, la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huesca, Elisa Sancho, el primer teniente de alcalde de Huesca, José María Romance, y la concejala de Tecnología y Administración Electrónica, Cristina de la Hera.

Faci ha destacado la "singularidad" de este proyecto y ha felicitado a todo el equipo de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón para colaborar en el protocolo de traslado de las pinturas a Sijena, "que esperemos que llegue más pronto que tarde y se puedan visitar en el monasterio". En este sentido, el consejero confía en que el Supremo resuelva los recursos a finales de 2022 o principios de 2023 por precedentes de casos similares.

Para entonces, el Gobierno de Aragón tiene que tener definido el proceso de traslado. La propia escuela y la dirección general de Patrimonio Cultural han creado un equipo multidisciplinar. De momento se ha generado una virtualización de la sala y se han tomado medidas para luego calcular cómo tienen que restituirse las pinturas a su lugar original. Calculan que este estudio se prolongará un año como mínimo.

El director de la Escyra, Ignacio Mustienes, ha dejado claro que las pinturas murales de Sijena ya han sido trasladadas en otras ocasiones ya que parte de ellas han viajado a Estados Unidos o Inglaterra "e incluso el proyecto expositivo del MNAC se ha visto modificado en varias ocasiones cambiándolas de ubicación". No obstante, ha reconocido que "es un problema complicado e inédito en España e incluso a nivel internacional aunque en todo caso han pasado de ser pinturas inmuebles al estar adheridas al muro pero ahora son pinturas muebles". Y ha recordado que el Gobierno de Aragón ha hecho un "esfuerzo importante" para adecuar el espacio a las condiciones medioambientales para conservar estas obras "con la máxima garantía".

Al respecto, la directora general de Patrimonio Cultural ha querido hacer hincapié en que estas pinturas murales no hay que arrancarlas, "como a veces se dice", sino que están colocadas sobre unos bastidores de madera móviles que permiten su colocación en distintos lugares. "Lo que ocurre es que no es una manipulación fácil de ahí que se haya construido una réplica de este arco que permitirá ensayar las maniobras necesarias para su colocación y comprobar si las medidas son exactas", ha explicado Marisancho Menjón.

El director de la escuela ha reconocido que este tipo de proyectos les hacen "especial ilusión" ya que además de ser un centro de alta formación, "tenemos a gala colaborar en la restauración del patrimonio cultural aragonés, que es uno de nuestros principales valores". En este sentido, Mustienes ha recordado trabajos anteriores realizados en la Estación Internacional de Canfranc o La Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes de Sariñena.

El consejero se ha desplazado posteriormente a la Cartuja de las Fuentes para conocer de primera mano los trabajos que está impulsando la Diputación Provincial de Huesca para la restauración exterior e interior de este monasterio desde que lo adquirió hace seis años. Ambas administraciones firmarán un convenio para impartir un nuevo máster sobre conservación de pinturas murales que se podría poner en marcha en el curso 2022/2023.

Las autoridades han podido conocer el trabajo de los alumnos de la Escuela de Restauración de Aragón, con sede en Huesca. Rubén Darío Núñez

A este respecto, la vicepresidenta Elisa Sancho ha valorado la importancia de la labor que hace la Escyra para recuperar el patrimonio "que nos lleva a conocer nuestra historia y que nos permitirá transmitir a las generaciones futuras toda la riqueza que tenemos en esta provincia y en esta comunidad". Y ha agradecido su colaboración la del departamento de Educación para poder poner en marcha este nuevo máster "porque nos ayudará a recuperar la riqueza pictórica de Bayeu". De momento ya se ha recuperado una pequeña bóveda de los claustrillos "y la diferencia es notable", ha resaltado.

El Museo de Barbastro termina de desembalar las últimas 41 obras

Por otra parte, la directora general de Patrimonio Cultural ha confirmado que el Museo Diocesano de Barbastro-Monzón ha acabado de desembalar las 41 obras de arte religiosas que llegaron en el último envío del 10 de marzo desde el Museo de Lérida. Entre ellas están las piezas más destacadas, que se encuentran "en perfectas condiciones", ha asegurado Marisancho Menjón. Y es que 17 ya estaban expuestas en el museo leridano y otras tres en la iglesia de San Lorenzo. "Las que están más estropeadas son las que estaban en los almacenes y no se habían restaurado porque no se iban a exponer", ha indicado. No obstante, también ha recalcado que aquellas que el museo barbastrense considere que es necesario restaurar, se hará.