La jueza no sancionará a Lérida "porque ha cumplido con la entrega de los bienes"

El Museo y el Obispado de Lérida no serán sancionados por el retraso en la entrega de los 111 bienes de las parroquias aragonesas. A pesar de que el traslado al Museo Diocesano de Barbastro se completó fuera de plazo, el 10 de marzo, con 24 días de demora respecto a la fecha límite marcada, el Juzgado número 1 de Barbastro ha decidido que "no ha lugar a imponer multa alguna", ya que las sanciones son un medio coercitivo para hacer cumplir una orden y en este caso ya no tiene sentido "puesto que se ha cumplido con la entrega de la totalidad de las obras". El auto judicial va más allá al indicar que "ni siquiera" había transcurrido un mes.

El anterior titular del juzgado, Carlos Lobón, ordenó el 17 de diciembre de 2020 entregar las obras y dio de plazo hasta el 15 de febrero al Museo y el Obispado de Lérida, que debían responder de forma solidaria. Ese día solo llegaron 23 de las 111 pendientes de devolución, por lo que el Gobierno de Aragón y el Obispado de Barbastro-Monzón solicitaron al juzgado la imposición de multas coercitivas a razón de 500 euros diarios y un requerimiento expreso al obispo, Salvador Giménez, y al presidente del Consorcio del Museo leridano, la consejera catalana de Cultura, Ángels Ponsa, sobre la posibilidad de incurrir en responsabilidades penales. Posteriormente hubo otras tres entregas, la última el 10 de marzo.

María Pilar Juste, la jueza sustituta (Lobón cambió de destino), rechaza la petición y atiende las alegaciones de los abogados catalanes, en el sentido de que no existió una negativa a entregar las obras sino que el retraso se debió al proceso administrativo para la contratación de un transporte especializado. Se ha constatado, dice la juez, "una voluntad clara de cumplimiento por su parte", con un primer traslado y un "compromiso de entrega de las demás".

Según señala el auto, se había dado a Lérida "un plazo razonable" de casi dos meses para materializar la entrega, pero dice que "tampoco se pudo valorar la complejidad de las operaciones de embalaje y transporte".

El abogado de la diócesis de Barbastro-Monzón ya ha anunciado su intención de no recurrir el auto. "Han tardado pero han cumplido", ha comentado Joaquín Guerrero. "Una vez que han llegado todas las piezas, se ha pasado página", ha concluido.