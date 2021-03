El Cehimo pide que los bienes regresen a las parroquias de origen

El CEHIMO (Centro de Estudios Históricos de Monzón y Cinca Medio) solicita que los bienes devueltos por Lérida al Museo Diocesano de Barbastro regresen a sus parroquias de origen y critica al Obispado altoaragonés por no incumplir promesas adquiridas con la ciudad del Cinca como la de ser subsede del espacio museístico de la ciudad del Vero.

En un duro comunicado emitido esta tarde, el CEHIMO muestra su alegría por el regreso del patrimonio artístico a la zona oriental de Huesca pero recuerdan que este “triste y largo asunto” sólo terminará con la devolución de las obras a las parroquias de donde salieron. Cuestionan además que sea el Museo de Barbastro quien conserve estas obras “ya que curiosamente ninguna procedía del antiguo obispado si no de las parroquias de la zona oriental”, que pertenecieron al obispado de Lérida. “Estas piezas fueron expoliadas de nuestras parroquias, y consideramos que el proceso no terminará hasta que las mismas vuelvan a sus legítimos propietarios, que no es el Museo del obispado Barbastro-Monzón sito en Barbastro, y el que con una hábil maniobra para los intereses de la ciudad que lo acoge consiguió que la DGA invirtiera 10 millones de euros en una ampliación para acoger las obras que se preveía que entregaría Lérida.

En este sentido, CEHIMO solicita que todas aquellas piezas que puedan retornar en condiciones de seguridad, conservación y visibilidad a sus primitivas parroquias, lo hagan a la mayor brevedad posible. Si bien CEHIMO obvia que hasta que la sentencia no sea firme, el auto del juez dicta que estas 111 obras deben de permanecer en el Museo Diocesano de Barbastro – Monzón. Cabe recordar que Cataluña ha recurrido la sentencia de diciembre de 2019 ante la Audiencia Provincial y la consejera de Cultura ha advertido que se quiere llegar con este asunto hasta los tribunales europeos.

Atractivo turístico y cultural

Por lo que respecta al Cinca Medio entre los 111 bienes devueltos por Lérida hay piezas de Monzón, Binaced, Pueyo de Santa Cruz y Valcarca. El CEHIMO considera que el regreso de estas obras a sus parroquias supondrá para estas poblaciones “un valor añadido en su atractivo turístico y cultural, – y de justicia, porque ellos fueron quien las costearon en su Momento-. Si se dan esas circunstancias de seguridad, conservación y visibilidad de estas piezas en sus parroquias debería regresar a donde fueron expoliadas, si no seguirán estando emigradas, simplemente que un poco más cerca”.

“No entenderíamos por ejemplo en el caso de Monzón, que lo que queda del retablo de San Antonio Abad del siglo XV no sea expuesto en la catedral de Santa María del Romeral, lo que aumentaría el atractivo de la visita a la misma y simplemente haría justicia con el pueblo de donde fue expoliado y sufragado, igualmente con Binaced, Valcarca y Pueyo de Santa Cruz”, afirman.

Acuerdos incumplidos

Desde el CEHIMO recuerdan que la ciudad del Cinca fue el escenario del nacimiento hace 25 años de la nueva diócesis bajo el nombre de Barbastro – Monzón. Precisamente el pasado año se celebraron las bodas de plata en la Catedral de Santa María del Romeral rememorando los acuerdos firmados en ese mismo templo con el Nuncio y los obispos de Barbastro y Lérida. En esos encuentros previos con los agentes implicados, algunos propiciado por CEHIMO, se acordó cuatro consideraciones algunas sin culminar de momento: Que en la denominación del nuevo obispado se incluyera a Monzón, “recordemos que en la fusión éramos más los que veníamos de la zona oriental que los que aportaba el desaparecido obispado de Barbastro”; Que Santa María fuera elevada a Catedral; que Monzón acogiera algún servicio significativo del nuevo obispado (se encuentra la sede de Cáritas Diocesana) y finalmente, que Monzón acogiera una subsede del Museo Diocesano del nuevo obispado, “que los 10 millones de todos, y de entonces, invertidos en Barbastro bien daban para algo más”, indican.

Todos estos acuerdos se han plasmado menos este último “de lo que bien se dolía en conversaciones privadas de las que fuimos receptores, el entonces párroco de Monzón Mosén Manuel Linés, que encargó a CEHIMO la redacción de un proyecto museístico para los bajos de la casa parroquial, promesa no cumplida por el primer obispo del nuevo obispado y por todos los siguientes hasta la fecha”.

El comunicado termina indicando que si estas obras regresan a las parroquias “sería al menos un mínimo cumplimiento de la palabra dada por nuestro primer obispo, mientras seguimos esperando la subsede del Museo, porque en este asunto de los bienes de las parroquias de la zona oriental, no sólo los obispos de Lérida incumplieron su palabra”.