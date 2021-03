El PP de Huesca está dispuesto a "liderar" la reivindicación de los trenes regionales

El Partido Popular del Alto Aragón reivindicará ante todas las administraciones implicadas las líneas ferroviarias regionales que vertebran el territorio de Huesca. El secretario provincial de los populares, Isaac Claver, también alcalde de Monzón (ciudad afectada por la supresión de servicios ferroviarios), ha confirmado que se prevén encuentros políticos y sociales "del más amplio alcance" para trasladar "“una argumentación inequívoca de lo supone la pérdida de esos servicios ferroviarios para el desarrollo y el mantenimiento de la población en la provincia".

Claver recuerda que la defensa ya se ha concretado en la Cámara Alta con una pregunta suscrita por la senadora Ana Alós que se refería a la imprescindible recuperación de todos los horarios y servicios entre Zaragoza-Delicias y Lérida que se interrumpieron durante el estado de alarma. Entretanto, en los últimos días, el Gobierno de Aragón ha anunciado que no seguirá subvencionando las líneas que se incluyeron en 2014 en un convenio entre el Ejecutivo autonómico y Renfe porque no asumirá unos servicios que no son de su competencia.

Ante la nueva situación, el PP altoaragonés está promoviendo iniciativas en toda su estructura provincial para, en primer término, reclamar a las instituciones de Huesca que lideren la reivindicación. "De no ser así, el PP asumirá ese liderazgo", afirma Isaac Claver.

Los populares consideran " claramente insuficientes" las alternativas ofrecidas al servicio ferroviario mediante transporte por carretera. "Las administraciones tienen que entender que la vertebración ferroviaria no admite sucedáneos”, afirma el secretario provincial. Para Claver, "en el contexto de la pandemia, la provincia de Huesca se ha visto sacudida, solo en los últimos meses, por dos grandes crisis". Según ha dicho, "la situación de las estaciones de esquí apuntilló el sector turístico y después, la crisis del lobo desveló titubeos en el Gobierno autonómico. "Ahora se inicia una tercera crisis con la pérdida de servicios ferroviarios. Nuestra esperanza es que las administraciones muestren en esta ocasión la firmeza que echamos de menos en las últimas semanas", concluye Isaac Claver.