"Tuvimos que anular en diciembre y nos apetecía mucho venir a Jaca"

Los teléfonos de los alojamientos turísticos del Pirineo llevan varios días recibiendo de nuevo llamadas de reservas para este fin de semana, pero sobre todo para el siguiente y la Semana Santa. A Casa Trigo, en pleno centro de Jaca, llegaron este viernes por la tarde Elena Guallar y su familia procedentes de Zaragoza. "En diciembre reservamos pero como confinaron, tuvimos que anular. Y teníamos muchas ganas de venir", confesó. Su hermana le informó del desconfinamiento y enseguida contactó con Jaca Experiencia Rural para viajar este fin de semana "porque estamos al lado y nos apetecía mucho".

Elena y su pareja venían de pequeños al Pirineo "y ahora nos hace ilusión que los niños conozcan todo esto". En Zaragoza no han podido hacer muchas cosas estos meses, así que van a aprovechar "para que los peques estén en el campo".

Muchas otras familias emprendieron camino al Pirineo por el puerto de Monrepós (A-23). Pese a ello, el Centro de Gestión de Tráfico aseguró que la circulación había sido "fluida y sin retenciones", una tónica que se repitió en el resto de carreteras altoaragonesas. Aun así, reconocieron que había habido "más movimiento" que otros fines de semana, especialmente en el tramo de autovía entre Zaragoza y Huesca.

Hubo que lamentar dos accidentes con tres heridos. Uno de ellos en la N-230, en Estopiñán del Castillo, por una salida de vía de un vehículo que chocó con una marquesina de autobús y posteriormente con una bionda. Los bomberos del Speis de la DPH excarcelaron al conductor, que junto con su acompañante, ambos de 24 años y vecinos de Lérida, fueron trasladados al hospital de Barbastro. Además, otra persona resultó herida leve en una colisión de dos coches en la A-22, en Monzón, que obligó a cortar un carril una hora.

El alcalde de Jaca advierte: "Nos jugamos el resto del año"

Jaca es uno de los destinos preferidos y ante esta previsión, el alcalde lanzó un mensaje pidiendo prudencia a vecinos, hosteleros y turistas y que cumplan las medidas sanitarias "porque nos estamos jugando la recuperación económica no solo de dos o tres semanas sino del resto de año", advirtió Juan Manuel Ramón, quien espera que la capital jaquesa mantenga su baja incidencia (30).

Una de las ofertas más buscadas este fin de semana será la nieve. Astún abrirá 36 km con 44 pistas y 11 remontes, mientras que los aficionados al esquí nórdico podrán disfrutar de 5 km en el Balneario de Panticosa y de otros 7 km en Llanos del Hospital de Benasque.

El Pirineo aragonés recibe a los primeros turistas de la Comunidad cuatro meses después

Precisamente este último complejo hotelero ha notado un ligero incremento en las reservas para este fin de semana "aunque no mucho, no está siendo ningún boom". En muchos otros establecimientos del Valle de Benasque han recibido un goteo de llamadas desde el jueves, pero los empresarios reconocen que el turismo zaragozano suele preferir "por cercanía e historia" el Pirineo más occidental y de hecho solo suponen el 12% de sus visitantes. Por ello, los grandes hoteles no han tomado todavía la decisión de abrir o no sus puertas.