"En cuanto oímos al presidente Lambán que desconfinaban, dijimos ‘vamos a intentarlo’ y abrimos las reservas"

"En cuanto oímos al presidente Lambán anunciando el desconfinamiento dijimos ‘vamos a intentarlo’ y abrimos las reservas". Son palabras de Rosa María Casbas, directora del Hotel Tierra de Biescas, de cuatro estrellas, que este viernes reabrirá sus puertas tras más de cuatro meses "con muchas ganas e ilusión de poder empezar otra vez".

Su apuesta se ha visto recompensada con las primeras habitaciones llenas para este fin de semana "porque se nota que la gente tiene ganas de salir". Y para dar servicio, recuperará a media docena de trabajadores, algo más de la mitad de la plantilla, que estaban en Erte o en paro. Pese a esta satisfacción, Rosa María Casbas deja claro que el cliente aragonés supone para ellos apenas el 20% y que por tanto "queda mucho para poder recuperar la normalidad".

Su ejemplo es casi una excepción ya que la mayoría de los grandes hoteles no abrirán hasta principios de verano confiando en que para entonces haya ya movilidad entre comunidades, según las previsiones de Jesús Pellejero, presidente de la Asociación Turística Valle de Tena. Aun así, admite que este desconfinamiento será "muy bienvenido" en los establecimientos hoteleros familiares y sobre todo en la restauración y el comercio.

Su homólogo de la Asociación Turística Valle del Aragón y alcalde de Villanúa, Luis Terrén, espera "bastante gente" este primer fin de semana. Cree que Astún, la única estación abierta del Pirineo, atraerá a más gente que la segunda residencia, ya que "muchas personas que iban a Formigal o Cerler a esquiar, vendrán a disfrutar de estos días de la nieve". Con todo, reconoce que la noticia del desconfinamiento provincial "ya lo ha reactivado todo" porque muchos establecimientos hosteleros de Villanúa, por ejemplo, van a sacar del Erte a sus empleados.

"Habrá mucha gente que venga a pasar el día"

Anabel Costas, vicepresidenta de Hospedaje de la Asociación Provincial de Hostelería, se congratula de esta flexibilización pero admite que la ocupación hotelera no será muy elevada. Además, coincide en que aún existe incertidumbre y que muchos establecimientos, sobre todo los grandes, no van a abrir porque es complicado ponerlos en marcha. "Sobre todo habrá gente que venga a pasar el día y comer y consumir en los bares y restaurantes de la zona", prevé.

Precisamente el Hotel Barceló Monasterio de Boltaña, de cinco estrellas, retrasará su apertura al día 18 de febrero. "El desconfinamiento ha sido tan precipitado que no nos ha dado tiempo de abrir antes porque tenemos 140 habitaciones y no podemos poner en marcha todo en dos días", explica María Bellosta. Aun así, reconoce que el anuncio ha animado las llamadas y las reservas. Prácticamente toda su plantilla está en Erte y a partir de la próxima semana irán incorporando "no a todos pero sí a mucho", afirma. Con todo, también hace hincapié en que abrirán sin saber durante cuánto tiempo ya que aunque tienen una ocupación "mínima" con los clientes de Aragón que les permite trabajar hasta Semana Santa "luego dependeremos de que abran otras comunidades autónomas".

"Hemos duplicado reservas desde el anuncio del desconfinamiento"

Donde ya han podido hacer rodaje es en el Balneario de Panticosa, que tenía abierto desde el 26 de febrero el Hotel Continental y las Termas de Tiberio. Su director, Jesús González, admitió que antes de comunicar la decisión del desconfinamiento tenían unas 60 o 70 habitaciones llenas "y a raíz del anuncio las reservas se han duplicado hasta las 120 para este fin de semana". De momento ya han podido reincorporar al 60% de la plantilla y confía en ir recuperando más conforme se aumenten los aforos hasta alcanzar el 100% antes del verano. Por ello, espera que este sea un primer paso "para que podamos empezar a trabajar con más alegría".

El Balneario de Panticosa tiene abiertos ya el Hotel Continental y las Termas de Tiberio. Balneario de Panticosa

Hay casos singulares como el restaurante Callizo de Aínsa, galardonado con una estrella Michelín, que tenía previsto abrir para Semana Santa pero que finalmente ha decidido retrasarlo hasta el 30 de abril por las restricciones de la hostelería, sobre todo el cierre a las 22.00, "que dificulta poder ofrecer el menú degustación con el nivel de exigencia que nosotros deseamos".

Todo listo en la Sierra de Guara

También en la Sierra de Guara, y muy especialmente en la villa de Alquézar, tienen todo preparado para recibir a una gran cantidad de turistas zaragozanos este fin de semana. La prueba es que, según la asociación de empresarios, se nota un aumento de los establecimientos que ofrecen alojamiento o solo restauración, y más todavía de cara a la Semana Santa. Y es que ya se están recibiendo reservas de grupos de Zaragoza para entonces e incluso para junio de turistas de Francia, los más fieles a la zona.