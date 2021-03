"Los 111 bienes de Aragón están por fin donde tienen que estar"

"Por fin podemos decir que los 111 bienes de Aragón, están donde tienen que estar". Con estas palabras, el consejero de Educación y Cultura, Felipe Faci, ha resumido la satisfacción con la que se han recibido en Barbastro este miércoles las últimas 41 obras pendientes de entrega por parte del Museo de Lérida. "Hemos recuperado algo que nunca debió salir de Aragón", ha añadido, en referencia al traslado de obras de arte de las iglesias de las comarcas orientales a Cataluña desde finales del siglo XIX.

El consejero ha reconocido la "tenacidad y el esfuerzo" realizado por el obispado de Barbastro-Monzón para reclamarlas, una misión en la que ha colaborado el Gobierno autonómico, y el trabajo de los técnicos del museo y de la Dirección General de Patrimonio. También la labor de anteriores gobiernos. La recuperación del patrimonio es, según el titular de Cultura, "una obligación en el Estatuto de Autonomía, y hemos cumplido con esa tarea".

Felipe Faci se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la futura reclamación de los bienes de otro obispado, el de Huesca. El Gobierno se ha puesto a su disposición si quiere seguir el camino emprendido por Barbastro y por el monasterio de Sijena. "Desde siempre hemos estado en disposición de colaborar, la diferencia es que ahora sabemos cuál va a ser el resultado".

El responsable del departamento se ha desplazado al museo para recibir las obras. En el patio ha comparecido junto al director del centro, Ángel Noguero; la directora general de patrimonio, Marisancho Menjón; o los dos abogados intervinientes en el litigio, Joaquín Guerrero, del obispado, y Alberto Gimeno, de los servicios jurídicos de la DGA.

También el presidente Javier Lambán se ha referido al tema en Zaragoza para decir que en estos litigios con Cataluña solo queda "una batalla importante", la del regreso de las pinturas murales del monasterio de Sijena. Respecto a la reclamación pendiente de la diócesis de Huesca ha celebrado que el obispo "también quiera ser valiente", como el de Barbastro cuando decidió recurrir a la vía civil: "Bienvenida su valentía".

El director del Museo de Barbastro-Monzón ha celebrado que el 10 de marzo del 2021 es "uno de mis mejores días". "Cada cosa tiene que volver a su sitio y por fin están donde tienen que estar". Ha recordado a los pioneros de la lucha por recuperar las obras ya desaparecidos, como Manuel Iglesias o Enrique Calvera, responsables de Patrimonio de la diócesis; y ha agradecido a Marcelino Iglesias, sobrino del primero, presente en el acto, la construcción del museo en su etapa de presidente de Aragón.

La aclimatación

Marisancho Menjón, directora general de Patrimonio, ha anunciado la llegada de "41 bienes y medio", ya que en la anterior entrega trasladaron dos tablas de una misma obra que estaban almacenadas en la sala de reserva y ahora han enviado la tercera, expuesta al público. "Son las más valoradas, que no las más valiosas, porque la otra vez ya vino alguna de primera categoría", ha comentado.

Las cajas se abrirán en los próximos días, no porque tengan que cumplir el protocolo anti-covid sino por la necesaria aclimatación a la temperatura y humedad de la nueva ubicación. "No es solo abrir las cajas sino estudiarlas una a una", en palabras de Ángel Noguero. El centro estudia realizar una exposición temporal con ellas "para que la gente pueda apreciar lo mucho que teníamos fuera", pero no hay nada decidido en cuanto a fechas. Prisas solo había, ha precisado, para recibirlas en Barbastro.

La presencia de los abogados Joaquín Guerrero y Alberto Gimeno ha servido para recordar el largo litigio. "Hoy termina un largo episodio jurídico", ha comentado el primero. No obstante, la sentencia no es firme y está recurrida ante la Audiencia de Huesca, "pero de momento ya están aquí", aunque es consciente de que los abogados catalanes seguirán batallando, buscando "cualquier resquicio", en los tribunales nacionales e internacionales.

Está por resolver la cuestión de las sanciones por el retraso en la entrega, ya que el plazo venció el 15 de febrero, pero los letrados han restado importancia a este punto. "Tarde pero se han entregado, hoy es un día para estar contentos, lo importante es que hayan vuelto", ha declarado Alberto Gimeno.

Traslado a las parroquias

Otra asignatura pendiente es la reivindicación de las localidades de origen para acercar las obras a sus parroquias. El museo lo estudiará, pero su director ha adelantado que para que cualquier obra vaya a un pueblo "debe tener garantías de seguridad y conservación". También se baraja realizar exposiciones temporales e incluso hacer réplicas, como en el caso del frontal de Buira, para mostrarla en la iglesia románica de este pequeño núcleo del municipio de Bonansa.

La diócesis no reclamará de momento más bienes a Lérida. Según Ángel Noguero, una comisión mixta de los dos obispados pactó la lista de los 111. "No podemos decir si hay más, habría que mirar los sótanos del Museo de Lérida y no sé si nos autorizarán".

Estas son las piezas llegadas este miércoles en la cuarta y última entrega:

1. Hostiero. Hierro forjado y burilado 70 x 15 x 6 cm. S. XIV (Azanuy)

2. Tabla. Frontal de S. Hilario. Talla de madera policromada de la Escuela de Ribagorza. 89,5 x 139 cm. S.XII (Buira)

3. Metalistería. Campanita. Bronce fundido con toques de cincel y mango de madera torneada. 11,5 x 14,5 x Ø 9,7 cm. S. XVIII (Erdao)

4. Metalistería. Sello. Madera y bronce, 9,3 x 3,7 x 2,7 cm. S. XIX (Tolva)

5. Metalistería. Sello. Madera y bronce, 9,5 x 4,4 x 3 cm. S. XIX (Tolva)

6. Metalistería. Sello parroquial. S. XIX (Torrente de Cinca)

7. Orfebrería. Cruz procesional. Plata. 61 x 27 x 2 cm. S. XVI (Roda de Isábena)

8. Metalistería. Pareja de pies de candelabros. Autor: Taller de Huesca. 30 x 33,5 cm. Metal blanco repujado, cincelado y fundido. S. XVII (Roda de Isábena)

9. Escultura. La piedad. Escultura de madera policromada. 35 x 18 x 9 cm. S. XV – XVI (Ardanué)

10. Metalistería. Bol de estaño. 14,5 cm (boca), 17,5cm. (panza), 8 cm. (alto). Arte islámico. S. XIV (Benavente de Ribagorza)

11. Mueble. Sagrario. Estilo gótico. Escuela de Pedro García de Benabarre. 63 x 59 x 36 cm. S. XV (Benavente de Ribagorza)

12. Escultura. Figura de ángel o santo. 100 x 30 cm. S. XIV (Binaced)

13. Mueble. Arqueta de madera decorada con relieves de estuco dorado, picados y policromados, cantoneras y láminas de metal, fondo forrado con tela de lino azul, cerraja, tapa y frontales de hierro forjado. 16,5 x 27, 5 x 18 cm. S. XIV (Buira)

14. Escultura. Santa Ana o Sagrada generación. Madera y policromado. 68 x 32 x 18 cm. S. XV (Capella)

15. Orfebrería. Crismera. Taller platero de Barbastro. S. XVI-XVII (Castillonroy)

16. Orfebrería. Cruz procesional. Latón repujado. S. XVI-XVII (Entenza)

17. Escultura. Fragmento de un relieve con la escena de los tres vivos y los tres muertos. S. XV (Fraga)

18. Escultura. Escultura de madera. Santo sin identificar (¿San Martín?). S. XIV (Iscles)

19. Orfebrería. Cruz procesional, con marca BAR o BARB. Plata. S. XVI (Iscles)

20. Libros. Libro “Missae en agenda defunctorum y Missae quae in Hispania”. S. XVIII (Laguarres)

21. Tabla. San Martín. Pintura sobre tabla del Maestro de Alfarín. S. XV (Lascuarre)

22. Tabla. Retablo de San Antonio Abad (incompleto). S. XV (Monzón)

23. Escultura. Sarcófago de Nachá. S. XV (Nachá)

24. Libros. Breviario de pergamino de estilo gótico. S. XIV (La Puebla de Fantova)

25. Tabla. Retablo de San Cristóbal. Pintura sobre madera, del Maestro de Santaliestra. 192 x 86 cm. (tabla central) S. XV (Santaliestra)

26. Libros. Florilegio del dogma (Catecismo) de San Bernardo. S. XVI (Sopeira)

27. Tabla. Calvario. Pintura sobre tabla, de Pedro García de Benabarre. S. XV (Tamarite de Litera)

28. Tabla. Santa Ana con la Virgen y San Sebastián. Pintura sobre tabla. 96 x 41 cm. y 96 x 43 cm. S. XVI (Torruella)

29. Tabla. Frontal de San Vicente. 97 x 116 cm. S. XIII (Treserra)

30. Tabla. San Pedro y la Madre de Dios. Pintura sobre tabla. 39,5 x 94,5 cm. S. XV (Valcarca)

31. Pintura. San Pedro. Óleo sobre tela. 186 x 93 cm. S. XVII (Valcarca)

32. Tabla. Predela. Pintura con tres escenas sobre tabla, de la escuela de Pedro García de Benabarre. 39 x 188 cm. S. XV (Zaidín)

33. Tabla. San Juan Bautista. Pintura sobre tabla, de Martín Bernat. 173 x 103 cm. S. XV (Zaidín)

34. Escultura. Virgen de Zaidín, del taller de Bartomeu Robio. Piedra policromada. 120 x 46 x 30 cm. S. XIV. El capitel que la soporta, del S. XI (Zaidín)

35. Escultura. San Miguel. Piedra caliza policromada. 104 x 44 x 17 x 35 cm. S. XV (Zaidín)

36. Escultura. Santa sin identificar. Piedra. 86 (Zaidín)

37. Metalistería. Campanita de bronce con relieves S. XVI (Lascuarre)

38. Tabla. Un altarcito. Pintura sobre madera. S. XV (Portaspana)

39. Metalistería. Portapaz (La Puebla de Fantova)

40. Mueble. Arqueta de madera, piel y metal. 26,5 x 77 x 35 cm. S. XVIII (Roda de Isábena)

41. Escultura. San Miguel. Talla de madera policromada. 73 x 33 x 17 cm. S. XIV (Villacarli)