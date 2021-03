"Faltan por llegar de Lérida las mejores obras"

"Falta lo mejor". Con esta frase, el director del Museo Diocesano de Barbastro-Monzón, ha resumido el contenido del envío realizado este viernes por el Museo de Lérida, en la tercera y penúltima entrega de los 111 bienes que Cataluña debe retornar a Aragón. Mientras los operarios descargaban el camión, Ángel Noguero, junto a la directora general de Patrimonio del Gobierno aragonés, Marisancho Menjón, ha hablado a los periodistas sobre lo que ha llegado y su valor: 42 obras de arte formadas por 53 objetos (alguna tiene más de un elemento).

Buena parte son tejidos, casullas, capas pluviales y dalmáticas que vestía el clero, muchas procedentes de la catedral de Roda de Isábena. "Tendrá que hacerse un estudio detallado de cada una", ha declarado Noguero, quien ha destacado el creciente valor de este tipo de objetos. Además, Lérida ha enviado 24 pinturas sobre tabla y dos sobre tela.

La colección de bienes de las parroquias aragonesas depositada en el Museo de Lérida incluía 24 piezas declaradas Bien de Interés Cultural (BIC). De ellas, este viernes solo se ha trasladado una, la tabla de San Blas de Algayón, parroquia del municipio de Tamarite de Litera. Está afectada por la carcoma y de hecho hace dos años se llevó de la iglesia ilerdense de San Lorenzo, que sufría un problema de termitas, al museo para intentar preservarla. "Tenía termitas y aquí estará aislada hasta que los técnicos de ambos museos informen", ha comentado la directora general.

Casi todas las piezas enviadas este viernes, excepto esta, se encontraban en las salas de reserva. "De las que hay expuestas en Lérida no ha venido ninguna, salvo la de Algayón, que hace tiempo que se retiró porque estaba atacada por termitas. Aquí se expondrá un mayor número", según Menjón.

El director del Museo de Barbastro-Monzón ha resumido el contenido del envío diciendo: "Falta lo mejor", en alusión a los 41 bienes que no llegarán hasta la próxima semana y entre los que están todas las obras que siguen exhibiéndose en la ciudad catalana. La directora general ha matizado estas palabras al comentar que las obras mostradas al público tienen que ver, además de con el valor, con el discurso museístico de cada centro y no quiere decir "que lo que hay en la reserva sea malo".

Las piezas no tendrán que permanecer en las cajas para guardar cuarentena por el covid, pero de momento no se han abierto, por lo que no se ha valorado su estado. "Es un trabajo técnico que lleva mucho tiempo, porque algunas en mal estado, al manipularlas, se pueden estropear. Ahora queda un trabajo inmenso", según Noguero. Se ha referido a las cinco entregadas el pasado día 22 y en concreto al retablo de Cirés, que llegó en muy malas condiciones. "Tiene mucha carcoma, pero de hace muchísimo tiempo, ya se encontraba en mal estado cuando lo sacaron de Cirés". En mejores condiciones se encuentra el retablo de Montanuy, que también llegó en la segunda entrega.