Bielsa suma 5 positivos más y la provincia registra un 30% más en la última semana

El brote de Bielsa sigue creciendo y ya suma 39 positivos con los cinco nuevos que ha notificado este jueves el Gobierno de Aragón. De esta forma, la zona de salud de Lafortunada, a la que pertenece este municipio de unos 500 vecinos, registra una incidencia de 3.255 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana, superando el récord de otro brote detectado a finales de octubre con 38 positivos.

Entonces, el origen de los contagios fue el funeral de un vecino, por las visitas a la familia para mostrar las condolencias. Y ahora, el alcalde, Miguel Noguero, lo sitúa en dos encuentros familiares y de amigos que se produjeron el 20 y el 21 de febrero, saltando de allí a la escuela, lo que ha obligado a cerrar varias aulas. Ha negado en este sentido cualquier vinculación con la fiesta de Carnaval que celebraron el fin de semana anterior un grupo de vecinos -al margen de los actos oficiales, que se habían suspendido- y que se saldó con siete denuncias por parte de la Guardia Civil por saltarse el toque de queda.

Este último brote ha influido en que se rompiera la tendencia a la baja de contagios que se había producido el pasado mes en la provincia pasando de 304 (28 enero-3 febrero), a 196 (4-10 de febrero), 160 (11-17 de febrero) y 155 (18-24 de febrero). Y es en desde el 25 de febrero se han contabilizado 207 casos. Lafortunada ha encabezado la lista de positivos con 42, seguida de Huesca con 30 y Binéfar y Monzón con 28 con una.

Precisamente la capital montisonense es la ciudad de Aragón con mayor incidencia acumulada en los últimos siete días con 148 casos. El alcalde, Isaac Claver, ha reconocido que las cifras de la última semana "no son buenas" por el goteo constante de positivos aunque ha dejado claro que no se debe a ningún brote sino a transmisión comunitaria en el ámbito familia y laboral. Por ello, ha vuelto a apelar a la "prudencia" y a no relajar las medidas de prevención. De momento no se plantean tomar medidas adicionales.

El resto de localidades de la provincia de más de 10.000 habitantes están por debajo de ese promedio con 59 en la capital oscense, 52 en Barbastro y 45 en Fraga. Llama la atención el caso de Jaca, que lleva cuatro días seguidos con la tasa a cero. La media de la comunidad se sitúa actualmente en 86.

Hoy en día, Huesca es la provincia con más incidencia de Aragón con 93 casos, por los 86 de Zaragoza y los 51 de Teruel. Un repunte que ha coincidido en el tiempo con la relajación de algunas restricciones en las actividades no esenciales.