Los hosteleros de Jaca no tendrán que pagar la tasa de terrazas este 2021

El Ayuntamiento de Jaca no cobrará este año por la tasa de terrazas, tal y como se aprobó en el último pleno celebrado este miércoles. La medida, que supone una modificación de la ordenanza, ya que se trata de algo transitorio, fue aprobada por unanimidad. El equipo de gobierno jaqués (PSOE-CHA-Más Jaca) presentó una propuesta urgente para plantear la exención de la ordenanza fiscal que determina la tasa por ocupación de suelo público local. Sin embargo, el PAR había presentado otra en el mismo sentido, que fue rechazada por la mayoría de los grupos al haberse presentado la del equipo de gobierno. El Partido Aragonés ya votó en contra de las tasas en el pleno de octubre, que rebajaban la de terrazas un 65%. Pero ahora se opta por la exención. El PAR criticó que en la comisión de Hacienda el equipo de gobierno no expuso su intención de eximir a los hosteleros de abonar esta tasa, un día después la propone el PAR y al siguiente, por urgencia, se encargó el expediente para su eliminación. El cambio de criterio, según el PSOE es que cuando se aprobaron las tasas se confió en que se flexibilizarían las restricciones, sobre todo en movilidad, y los establecimientos hosteleros podrían trabajar, pero no ha sido así.

La propuesta aprobada introduce una disposición transitoria a la ordenanza que estipula la no exigencia o exime del pago de la tasa correspondiente por ocupación de vía con mesas, sillas, tribunas y tablados. Se presentó al pleno por vía de urgencia, considerando la memoria de alcaldía de fecha 16 de febrero en la que se pone de manifiesto la conveniencia de paliar los efectivos negativos de la pandemia por la covid-19 en la actividad económica, afectando de manera especial al sector de la hostelería, con un peso específico en Jaca, a causa de las limitaciones en movilidad, la reducción de aforos y la de horarios.

En consecuencia, el informe de alcaldía propone la adaptación, con carácter temporal, de la normativa municipal para poder eximir de las tasas de la ocupación de vía pública, al no preverse inmediato el retorno a la actividad normalizada del sector de bares, restaurantes y similares. En este sentido, desde el consistorio jaqués explican que se considera conveniente aliviar las cargas tributarias que dependen directamente de la entidad municipal, procurando, junto a otras medidas, la reactivación de la economía local.