La provincia de Huesca reclama más horas para hostelería y más aforo en el comercio

Los comerciantes y hosteleros de la provincia de Huesca han recibido con cierta satisfacción la decisión de Sanidad de ampliar de 18.00 a 20.00 durante los fines de semana la apertura de los establecimientos no esenciales. No obstante, han indicado que, aunque positiva, esta medida no es suficiente para atender las necesidades de ambos sectores.

El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, Carmelo Bosque, ha manifestado que ganar dos horas supondrá que la actividad comercial y la de los bares y cafeterías finalizarán al mismo tiempo. "Pero nosotros deberíamos abrir hasta las 21.00 para poder servir cenas", ha indicado.

El hostelero, propietario del restaurante Lillas Pastia (con una estrella Michelin), ha apuntado que también hace falta permitir un máximo de seis personas por mesa y dejar sin efecto los confinamientos perimetrales. Bosque recordó la situación por la que traviesa el sector del turismo de nieve porque "cada día que pasa se agota la temporada" así como el del ocio nocturno, cerrado desde hace prácticamente un año.

El portavoz provincial de los hosteleros ha destacado también el parón de las celebraciones y eventos desde marzo de 2020. "Yo hice dos bodas el año pasado y para este las perspectivas tampoco son halagüeñas", ha apuntado. Tratando de pensar en positivo Carmelo Bosque confía en que con la vacuna se consiga la ansiada inmunidad de rebaño y el sector de la hostelería "empiece a reconstruirse" porque "es importantísimo laboralmente".

Los comerciantes consideran que este incremento de horario es "el primer paso" y "aunque es poco, por algo se empieza", ha señalado Susana Lacostena, presidenta de la asociación del Comercio de Huesca. Según ha dicho, y teniendo en cuenta la tasa de incidencia de la covid-19 en la provincia y la capital, lo siguiente será obtener un aforo del 50 o del 75% (ahora es del 25%) y las ayudas directas. Para esto último ya se han mantenido reuniones con el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, y el alcalde de Huesca, Luis Felipe.

El 22 de enero, al comprobarse el descenso de casos positivos en la ciudad, el alcalde envió a Salud Pública una carta solicitando que se flexibilizaran las restricciones impuestas al comercio y la hostelería. Días después explicó que no había tenido contestación y este martes ha rechazado hacer valoraciones sobre la decisión de ampliar horarios para toda la provincia.

En Monzón, desde la Asociación de Comercio se han mostrado satisfechos por la ampliación de los horarios. En esta zona, por ahora, la situación sanitaria no es crítica, por lo que "lo sensato es que las medidas sean proporcionales a la población afectada", ha explicado ó la gerente de la entidad, Beatriz Arregui. "Todo el mundo está muy contento de que nos dejen ampliar nuestro horario, tanto para facilitar las compras a los clientes como para dejar de castigar a los sectores injustamente condenados por esta pandemia», ha indicado.

La hora de las cenas

El representante de la Asociación de Hostelería de Huesca en Monzón, Javier Mas, ha manifestado que la medida es "positiva pero a la vez insuficiente". "Estamos contentos por tener dos horas más, porque en las terrazas no hacíamos nada, pero con la tasa de incidencia de la provincia nos podrían dejar abrir hasta la 22.00, porque las cosas se están haciendo bien en el sector", ha añadido el propietario del Hotel Mas Monzón y restaurante Piscis.

Por su parte, Manuel del Valle, representante de la Asociación Provincial de Hostelería en Barbastro y propietario de café restaurante Pirineos, también ha considerado que la nueva modificación del horario es "insuficiente". "Seguimos con limitaciones de aforo al 30% y lo que estamos haciendo es sobrevivir", ha señalado.

En su opinión, esta flexibilización horaria de dos horas más "nada cambia". "El servicio de cenas sigue parado y habría que prolongar la apertura un poco más porque los datos de covid en la provincia de Huesca no son negativos", ha apostillado.

Más esperanzados estaban en el comercio. El representante del sector en la Asociación de Empresarios de Somontano Barbastro, Nacho Bernard, ha calificado como "muy positiva" la decisión de Sanidad porque "a partir de las 18.00 el viernes y el sábado es cuando la gente que no tiene tiempo durante los días laborables aprovechaba para comprar". "Estamos animados porque se vuelve a una normalidad de horario, a las 20.00", ha señalado.