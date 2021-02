El consejero Olona desaprueba a su director general por el voto a favor del lobo

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, el socialista Joaquín Olona, ha confirmado el malestar del Gobierno de Aragón con el director general de Medio Natural, Diego Bayona (Podemos), adscrito a su departamento, por apoyar el dictamen que eleva la protección del lobo en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. La propuesta de incluir a todas las poblaciones de lobo del país en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, por lo que se prohíbe su caza, salió adelante con nueve votos a favor (entre ellos el de Aragón), ocho en contra y tres abstenciones.

Joaquín Olona no ha ocultado que el voto aragonés ha generado "muchísima confusión" y ha mostrado abiertamente su desacuerdo con la decisión del responsable de Medio Natural. El Ejecutivo no ha aclarado si la postura del director general era conocida previamente por el consejero o fue una acción individual.

"La posición del Gobierno la establecen los consejeros y en última instancia el presidente y la posición está clarísimamente fijada", ha manifestado Olona en declaraciones a Onda Cero, respondiendo a las declaraciones de Podemos sobre que las competencias en materia de biodiversidad son exclusivas de la dirección general liderada por Diego Bayona.

El lobo es solo uno de los numerosos motivos de enfrentamiento en esta consejería, donde las dos direcciones generales vinculadas al medio ambiente, la de Medio Natural y Gestión Forestal y la de Cambio Climático y Educación Ambiental, están en manos de Podemos, y el resto, ligadas a la ganadería, la agricultura y el desarrollo rural, las encabezan representantes del PSOE.

Explicaciones en las Cortes

Si el consejero era o no conocedor del sentido del voto de Bayona se dilucidará en las Cortes de Aragón, donde el PP ha solicitado la comparecencia de ambos. Olona hablará en el pleno y el director general, en la comisión de Agricultura. Los populares han convocado una rueda de prensa para este martes donde también presentarán otras iniciativas para intentar revertir la situación y fijar una nueva posición del Gobierno de Aragón ante el Ejecutivo central.

"Es una medida insolidaria e innecesaria", ha señalado Antonio Romero, portavoz de Medio Ambiente del PP en las Cortes. "Bayona debe aclarar si actuó por libre o recibió instrucciones y si el consejero, a raíz de las críticas del PSOE de Huesca y de los ganaderos, ha tenido que recular", ha añadido.

"Una metedura de pata"

"No se trata de la opinión de una persona sino de un Gobierno", en palabras del secretario general de Asaja, Ángel Samper, que califica el voto de Aragón como "una metedura de pata". Su sindicato va a celebrar una reunión nacional para hablar del lobo. Asaja apoya su caza para el control de la especie. "No queremos acabar con él sino que exista una política de control para que no perjudique a la ganadería extensiva", comenta Samper.

En Aragón está prohibida la caza de la especie y solo ha trascendido la presencia de dos ejemplares, uno en Monegros y otro en la Ribagorza, pero se teme un aumento de la población y su rápida expansión por España cuando aumente la protección del lobo. No hay constancia de ataques a rebaños del segundo, que llegó desde Cataluña, a diferencia del de Monegros, que ha matado a decenas de ovejas entre Leciñena y Tardienta.