La campaña del Foro B 21 recoge más de 4.500 firmas para ampliar el centro de salud de Barbastro

El Foro B 21 ha finalizado su campaña de movilización ciudadana para reivindicar la ampliación del centro de salud de Barbastro. La recogida de firmas, iniciada en diciembre, ha terminado con el apoyo de 4.585 ciudadanos y de 85 asociaciones del Somontano y otras comarcas vecinas que tienen como referencia este centro de salud que atienda a más de 22.000 usuarios.

Los responsables de la iniciativa se sienten muy satisfechos por la movilización ciudadana ya que indican en términos comparativos el equivalente de firmas en Zaragoza serían 156.832 y en Madrid 766.988.

Por otro lado, ayer se envió a la Consejería de Sanidad informando de los resultados de esta campaña que tuvieron como acción más significativa la manifestación motorizada del pasado 17 de enero en la que participaron más de 300 vehículos. En la carta piden a la consejera Sira Ripollés la posibilidad de entregarle en mano todas estas firmas y expresarle los motivos por los que solicitan esta ampliación. Asimismo le expresan su rechazo por la decisión adoptada en Cortes de Aragón en el debate del pasado jueves de no destinar partidas para la ejecución de esta prometida obra. “Barbastro y su área sanitaria no van a conformarse con una vaga promesa y exigen compromisos firmes, precisos y verificables. El Gobierno de Aragón mantiene una larga deuda con este territorio y debe reconocer la paciencia con la que los ciudadanos la han soportado. Esta obligación, tantas veces incumplida, no puede quedar satisfecha con un ‘ya pagaré cuando pueda’”, exponen en su misiva.

Cabe apuntar que en 2018 el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón firmaron un acuerdo para la cesión de terrenos del antiguo colegio Pedro I para proceder a la ampliación del centro anexo. Asimismo el Gobierno de Aragón habilitó una partida en 2019 para el inicio de la obra que después suprimió. En su lugar se ha contratado siete módulos para ampliar el centro de salud y locales en la calle Zaragoza para construir nuevas consultas hasta que el nuevo ambulatorio sea una realidad.