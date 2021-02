Piden a los vecinos de Lanaja reducir sus salidas a la calle durante 10 días para atajar un brote que suma ya 40 positivos

La corporación municipal y las autoridades sanitarias han solicitado a los vecinos de Lanaja que restrinjas sus salidas a la calle y también fuera del pueblo durante diez días para atajar un brote que suma ya 40 contagiados en este municipio monegrino de poco más de 1.100 habitantes. La incidencia acumulada de los últimos 14 días se ha disparado hasta los 3.400 casos por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de Aragón, haciendo saltar todas las alarmas.

En un bando difundido el martes por la noche, lanzan dos claras recomendaciones "dada la grave situación y lo malos datos sobre positivos covid-19 de estos últimos días". La primera, que durante los próximos diez días eviten todos los viajes que no sean estrictamente necesarios, incluidos a los pueblos vecinos. Y la segunda, que cuando salgan a la calle o a establecimientos de la localidad, permanezcan solo "el tiempo que sea imprescindible" y que no se paren hablar con vecinos ni amigos.

"Si no colaboramos todos, no lo paremos. Si no nos esforzamos todos, no lo paremos. Esto lo paramos entre todos", subrayan en el bando.

Además, este miércoles se ha emitido un nuevo comunicado en el que trasladan una petición de Salud Publica, "que ruega que facilitemos el trabajo de los rastreadores dando información real de nuestros contactos, sobre todo de los que hemos estado sin mascarilla", señalan.

En Lanaja ya se habían anunciado la suspensión de las actividades municipales, el cese de la atención presencial en las oficinas del ayuntamiento así como la clausura de parques y pabellones. Todo con el fin de cortar la cadena de contagios.

La situación de este municipio y en menor medida, de la pedanía de San Juan del Flumen, donde existe transmisión comunitaria, explican el alto número de contagios registrado en los últimos días en la zona de salud de Sariñena, que atiende a unas 8.200 personas de 24 núcleos de población. Los casos de coronavirus comenzaron a crecer el pasado 15 de enero y desde entonces, ya han sido notificados 117 positivos, una cifra preocupante si se compara con los datos de los meses anteriores. En diciembre, hubo 26 contagios y en noviembre, 46.