El alcalde de Huesca insiste en flexibilizar las restricciones en comercio y hostelería

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, sigue insistiendo ante Salud Pública en que es necesario flexibilizar las restricciones vigentes en la capital oscense en cuanto a horarios y aforos de comercios y hostelería desde el 15 de enero, cuando el Gobierno de Aragón implantó nuevas medidas para frenar la cuarta ola de covid-19 en la que estaba inmersa la Comunidad Autónoma.

Luis Felipe envió el 22 de enero un comunicado oficial a Salud Pública señalando que era preciso aplicar criterios distintos para las grandes superficies comerciales y de ocio y para el pequeño comercio, las tiendas de proximidad y los pequeños establecimientos de hostelería.

El alcalde todavía no ha recibido contestación al respecto. En estos momentos, los comercios de Huesca pueden permanecer abiertos hasta las 20.00 de lunes a jueves, pero deben cerrar dos horas antes los viernes, sábados, domingos y festivos. El aforo es el 25%. Las mismas limitaciones horarias rigen para la hostelería, con un aforo máximo del 30% en el interior (sin servicio en barra) y del 50% en terrazas.

El 26 de enero, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, anunció el desconfinamiento de Huesca (también decretado el día15) ante el descenso del 35% positivos de covid-19 y con una incidencia acumulada de 190 casos por cada 100.000 habitantes. Luis Felipe mostró su alegría por esa decisión pero recordó que había que flexibilizar las restricciones para ambos sectores.

Este martes, el alcalde ha manifestado que mantendrá su demanda porque "sé que este debate no lo he puesto encima de la mesa yo solo sino que hay más alcaldes que también lo han hecho llegar alGobierno de Aragón". Ha calificado como razonable la propuesta de que los parámetros de horario y los de aforo tengan en cuenta "realidades comerciales que son la gran generalidad de Aragón y que no tienen nada que ver con las grandes superficies, que no son la generalidad sino la excepción".

Luis Felipe ha recordado esta no es una decisión que puedan tomar los alcaldes. "Pero espero que estas situaciones se estudien y valoren . "Siempre acataré las medidas para luchar contra la covid-19 como alcalde y como ciudadano", ha afirmado. Pero creo que es bueno que las autoridades sanitarias también hagan una valoración de esa ponderación de los parámetros", ha apostillado.