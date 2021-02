Los agentes forestales piden la renovación de los vehículos tras un accidente en Graus

Un agente de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón (AAPN) en la zona de Ribagorza sufrió este miércoles un accidente de tráfico durante su jornada de servicio. Afortunadamente, se encuentra en buen estado y todo ha quedado en un susto. No obstante, a raíz de lo sucedido, sus compañeros han reclamado una renovación de los vehículos que lleva este personal por otros apropiados a "nuestras funciones de emergencias y de policía medioambiental en el medio natural". El que conducía el agente accidentado tiene una antigüedad de 15 años.

El suceso ocurrió a primeras horas de la mañana, cuando uno de los APN del Servicio en Ribagorza, que tiene su sede en Graus, circulaba desde Chía hacia Castejón de Sos. El vehículo ha encontrado una placa de hielo en la carretera y el conductor no ha podido controlar la dirección. El coche ha terminado chocando contra la pared de roca que limita la vía por la derecha en el sentido ascendente.

Afortunadamente, el accidente se ha quedado en el golpe y en desperfectos en el vehículo, ya que el conductor no ha sufrido daños. El agente ha permanecido durante un rato junto al vehículo siniestrado para avisar a los (pocos) coches que circulaban por esta carretera a esas horas, como el del transporte escolar. La vía en cuestión es muy estrecha y tiene bastantes curvas ciegas por lo que el vehículo siniestrado parado en mitad de la calzada suponía un riesgo importante para la circulación.

Responsables del servicio en Huesca alertan de la vejez de los vehículos que componen su parque móvil, no tanto porque estén en condiciones deficientes sino porque, por su antigüedad, muchos de ellos no incorporan elementos de seguridad comunes ahora en los coches que se están produciendo en los últimos años.

Además, insisten en que los nuevos vehículos deben ser "apropiados" a sus funciones. Es decir, que sean todoterreno y no todocaminos como los de las últimas entregas. "Los todocaminos nos están condicionando los servicios y vigilancias, hasta el punto que por determinados pistas forestales no podemos transitar con ellos (con todoterrenos sí, aunque sean antiguos)", apuntan. "Es preferible que compren menos vehículos, pero que estén adaptados a nuestro trabajo y que no que sean los agentes los que tengan que adaptar su trabajo en función del vehículo disponible", apostillan los APN.