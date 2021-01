Faci culpa a la empresa de los recortes de transporte en el IES Pirámide de Huesca y relega la solución al próximo curso

El consejero de Educación, Felipe Faci, ha achacado a la "falta de voluntad" de la empresa los recortes que han aplicado en el transporte escolar del IES Pirámide de Huesca, donde desde principios de año han pasado de 16 a 7 autobuses para llevar y traer cada día a la gran mayoría de los 600 alumnos a este centro situado a 4 km de la capital oscense.

Estos cambios han provocado un "enorme enfado" entre las familias de los estudiantes, que ya han anunciado movilizaciones para revertir una situación que "no admiten ni admitirán", han advertido. Y es que denuncian que con los dos turnos de viaje que se han creado ahora, los alumnos se ven obligados a esperar entre 20 y 40 minutos cada día "sin ningún control docente" perdiendo incluso parte de sus clases.

Faci ha respondido este viernes en las Cortes de Aragón a una pregunta del diputado de Ciudadanos Carlos Trullén, quien ha reclamado medidas para paliar las "consecuencias negativas" que ha tenido esta modificación de horarios de las rutas de transporte escolar tanto para los alumnos, por las largas esperas que tienen que soportar en pleno invierno y en mitad de la pandemia, como para la conciliación de sus familias.

El consejero ha explicado que estos cambios, que entraron en vigor el 7 de enero, se deben a una "situación sobrevenida" ya que que la empresa que presta el servicio, Alosa, se negó a prorrogar el contrato y por tanto "nos hemos visto limitados a sus decisiones, que han sido poner solo siete autobuses, y no hay otra alternativa porque no existe ninguna empresa que pueda prestar ese servicio", ha recalcado.

Ante esta negativa, el departamento de Educación ha negociado con la empresa la contratación de las rutas en la modalidad de 'reserva de billete'. Una fórmula que el propio consejero ha reconocido que quizá no está justificada en este caso "pero no teníamos otra alternativa porque si no hubiéramos firmado este contrato, no tendríamos ni siquiera transporte escolar", ha añadido.

Felipe Faci ha reconocido que es un problema "grave", pero también ha señalado que la única solución pasa por sacar de nuevo a licitación las rutas, que no se adjudicarán hasta el próximo curso. Además, ha dejado claro que esta misma situación se produce en otras localidades y centros "donde también estamos supeditados a las empresas". Por ello, se ha comprometido a hablar directamente primero con Alosa y también con la Asociación de Transportistas para encontrar una solución a estas situaciones.

Así, para este curso, la única medida anunciada por el consejero es que se han dado instrucciones a la dirección del IES Pirámide para que dispongan de profesorado 10 minutos antes de la hora de entrada para atender a los alumnos más jóvenes de 1º y 2º de la ESO y también a la salida.