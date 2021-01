Los empresarios del turismo y la hostelería de Huesca creen que el Plan Remonta será "insuficiente"

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Turismo y Hostelería de Huesca, Carmelo Bosque, ha confiado en que el Plan Remonta dé los resultados esperados, aunque ha considerado que será "insuficiente" dada la situación del sector a causa de las restricciones por la pandemia de la covid-19.

Así lo ha dicho tras presentar, este miércoles, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Economía, Marta Gastón, este plan, dotado inicialmente con 2,5 millones de euros para emplear a trabajadores del sector de la nieve, de Huesca y Teruel, sin prestaciones.

En declaraciones a los medios de comunicación, Bosque ha echado en falta medidas de apoyo para las empresas de hostelería y turismo, que son "el auténtico motor de desarrollo del territorio".

El presidente provincial de este colectivo ha propuesto apoyar a las empresas porque "son las que están ubicadas en el territorio", preguntándose por qué no reciben ayudas "si tanto se habla de la España Vaciada".

Ha opinado que para salvar la economía de los valles y frenar la despoblación, el Gobierno de España también debería "implicarse, ofrecer ayudas serias y tratarnos como ciudadanos europeos para recibir el mismo trato que tienen los franceses, ingleses, italianos, alemanes o rumanos".

Ha añadido que "este sector quiere trabajar y, como no puede, pide ayudas para no ahogarse, porque si no es así desapareceremos y es fundamental que nuestros valles y montañas estén habitados".

Asimismo, Carmelo Bosque ha aplaudido la decisión del Gobierno regional de anular el desconfinamiento perimetral de la ciudad de Huesca, al tiempo que ha pedido flexibilizar otras medidas.

En las últimas horas se ha dado "un paso importante", según Bosque, ya que "el desconfinamiento favorece al comercio y a la hostelería en general", pero es "insuficiente" y, sobre todo, para el sector de la nieve, que "sigue muy afectado" por la crisis sanitaria motivada por el coronavirus y las medidas restrictivas establecidas para evitar su propagación.

Bosque ha hecho notar que "aunque haya gente que ahora suba a la nieve no es suficiente". Ha añadido que "los días pasan y cada vez es más complicado aguantar". A su juicio, la situación "está llegando a unos límites muy dramáticos", con empresarios que han tenido que solicitar ayuda a Cáritas.