Navidad "pésima" en comercios y servicios de la Jacetania con pérdidas de entre el 25% y el 100%

El ambiente que se ha vivido estas Navidades en las calles y establecimientos de Jaca y la Comarca de la Jacetania debido a la situación sanitaria no ha tenido nada que ver con lo que se considera ‘normal’ en esas fechas. Es decir, bares y restaurantes a rebosar, calles llenas de gente y colas para acceder a las estaciones de esquí. Por ello, el balance que realiza la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania, Acomseja, es “pésimo”.

Las restricciones de movilidad debido a la covid “han impedido que los turistas vengan a visitarnos, a nuestros hoteles, estaciones de esquí, establecimientos y restaurantes, y los números que estamos barajando son muy preocupantes”, explica la presidenta Marian Bandrés. “Podemos estar hablando de pérdidas que pueden ir de un 25% hasta un 100% de los hoteles que están cerrados”, añade. Por lo tanto, ha sido “un desastre”.

Las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón han generado una serie de protestas en la calle, que asociados de Acomseja y vecinos de la ciudad, de manera individual, han secundado. Acomseja apoya estas movilizaciones (no las ha organizado), ya que en las que se piden medidas “que nosotros oficialmente venimos reclamando al Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial de Huesca”. Bandrés subraya que siguen las conversaciones con estas instituciones y que de momento no dan la batalla por perdida, “y estamos seguros que en algún momento van a tratar de ver cómo pueden ayudarnos”.

De momento, “es cierto que aunque han atendido algunas de nuestras reivindicaciones, las que han aceptado han sido más de carácter social”. Por lo que los empresarios se sienten excluidos de esas ayudas. “Pensamos que somos el motor de la zona, que es imprescindible que no nos dejen caer, porque esos trabajadores y a los particulares que ayudamos, probablemente no tengan donde ir a trabajar el próximo año”. Piensan que “es de sentido común que no nos dejen caer a los empresarios”.

Sorteo Campaña de Navidad

La presidenta de Acomseja ha realizado estas declaraciones en el sorteo del concurso de la campaña de Navidad, en el que ha habido dos premios de 500 euros para gastar en los establecimientos asociados, y una donación de Acomseja a Cáritas de 1.000 euros para la compra de alimentos.

Ganadores del sorteo del concurso de la campaña de Navidad de Acomseja. Acomseja

Durante estas Navidades, los establecimientos de Acomseja han repartido boletos entre sus clientes. En esta ocasión se han repartido menos números que la campaña del año pasado, aunque según la presidenta, se han repartido el mismo número de talonarios. “Luego, cada comerciante decide cómo los distribuye, pero sí que es verdad que ha habido menos clientela y lo que se ha hecho es dar más números a las personas que hemos recibido en nuestros establecimientos”, concluye Bandrés.

Los números agraciados con un premio de 500 euros cada uno han sido el 58.975, entregado en el bar Bachimala, y el 21.525, repartido en la estación de Servicio Collarada.