Norte, el perro “emblema” del refugio de la Renclusa cumple 18 años

18 años. Casi dos décadas se estima que está a punto de cumplir Norte, un perro que vive en el refugio de La Renclusa, en el valle de Benasque, y que es querido y conocido por todos aquellos que disfrutan de estas montañas de forma habitual. Y es que Norte ha acompañado a senderistas en sus rutas o guiado a algunos, de nuevo, hasta el refugio.

“Quien conoce el refugio y frecuenta esta zona lo conoce”, asegura Héctor Puig, uno de los guardas del refugio, que lleva trabajando en esta instalación más de cuatro años. “Y es que a pesar de que de primeras no se acerca, poco a poco se arrima. Es muy cariñoso y como buen perro pastor ha guiado o acompañado a más de uno hasta el refugio. A mí, concretamente, me ha guiado con sus ladridos hasta el refugio, mínimo en tres ocasiones, en momentos en que la ventisca no me permitía orientarme. No ha dejado de ladrar desde el refugio hasta que he llegado. Por lo que a mí, personalmente, me ha ayudado muchísimo”.

Pero no solo este guarda le tiene un cariño especial. El refugio le dedicó un post, el pasado miércoles, en Facebook y la publicación no solo ha recibido casi 1.000 me gusta, sino que más de 60 personas han comentado, aprovechando para contar anécdotas o para subir fotografías con Norte. “¡Cuánto queremos a Norte!”, se puede leer de forma repetida; “¡Es mi ídolo! No lo supera ni Kilian Jornet”, dice una admiradora; “¡Qué perro más bueno!”, aseguran muchos; “Qué grande Norte. Sin ninguna duda vivir donde vive y respirar ese aire tan puro le hace estar tan fuerte pese a su edad. Norte es un emblema del refugio y merece un reconocimiento, ya que nuestra admiración ya la tiene”, señala un montañero, que no se queda solo en esta petición, pues otro indica: “Merece un reconocimiento, un espacio en el refugio con su nombre”.

Y es que “el montañero eterno de la Renclusa” o “el guardián de las montañas”, como se refieren a Norte algunos que han comentado el post, ha acompañado a muchos en sus rutas. “Siempre, además, intenta acompañar a la persona más inexperta del grupo”, cuenta Puig. “Son muchos los que llegan al refugio y nos cuentan que no los ha dejado ni un momento solos hasta que han llegado a la misma puerta del refugio”.

Es ahí en La Renclusa donde Norte, que tiene todos los papeles en regla como cualquier animal de compañía, duerme. “No es exactamente en el refugio, duerme en el lugar donde guardamos las herramientas, un sitio donde como máximo, que yo haya visto, se ha llegado a estar a 6 grados, a pesar de que fuera podíamos estar a -14”, detalla este guarda. “Y es que lo tenemos muy controlado, a pesar de que nunca ha dado problemas a nadie”.

La astucia es una de las cualidades que más destacan en Norte. “Este perro realmente deja muy pocas cosas al azar”, promete Puig. “Siempre que baja hasta Llanos del Hospital lo hace acompañado”.

Eso sí, la edad no perdona, y este perro, que cuenta hasta con una página de Instagram, que ha llegado a salir hasta en la televisión y que tiene unos cuantos tresmiles en sus patas, “ya no es lo que era”, como indican desde el refugio en Facebook, a pesar de que “sigue estando fuerte”. “Y es que, aunque es mayor, todavía hace amago de pastorear a las vacas que están por aquí en verano”, apunta Puig.

El de atras de todo es Norte el perro de la #Renclusa Foto de Eva Zarzuelo hoy camino de la torre Cordier (3.046m) pic.twitter.com/DRGKFhTRBw — Khurp Benasque (@KhurpBenasque) April 18, 2016

Norte no es el único animal de compañía que tiene el refugio, los gatos también son queridos y conocidos por todos. “Hacen además una gran función”, indica este guarda. “Y como Norte, tienen un sitio también para dormir”. Pero Norte se lleva todas las atenciones y es que como bien dice un montañero en el post del refugio: “Quien no conozca a Norte no puede decir que conoce el valle de Benasque”.