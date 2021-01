Las comarcas de la nieve se reúnen por segunda vez con Lambán en un clima de división política

El presidente de Aragón, Javier Lambán, acompañado del vicepresidente, Arturo Aliaga, se reunirá este miércoles por segunda vez con las comarcas del Pirineo y de Teruel con estaciones de esquí (Alto Gállego, Jacetania, Sobrarbe, Ribagorza y Gúdar-Javalambre) para debatir las medidas a adoptar ante las graves pérdidas ocasionadas por los confinamientos provinciales y autonómico en el turismo de la nieve.

Al encuentro, previsto a las 17.00, asistirán también representantes empresariales, a los que esta vez se unirán los presidentes de las tres diputaciones provinciales: Juan Antonio Sánchez Quero (Zaragoza), Miguel Gracia (Huesca) y Manuel Rando (Teruel). El primero tuvo lugar el 28 de diciembre, días después de la gran manifestación celebrada en Huesca para pedir un plan de rescate de los valles del Pirineo.

La reunión se celebra en un clima de división política que ya se evidenció en esa movilización por la pancarta exhibida ("Se vende Pirineo. Razón: Gobierno de Aragón"), ya que el PSOE mostró su apoyo a las reivindicaciones pero denunció el uso "partidista del PP y algunos representantes del sector empresarial por no aceptar el cambio planteado en el lema de la pancarta".

Las discrepancias en cuanto a la estrategia a seguir se han repetido en los últimos días con acciones individuales de algunos alcaldes del PP, que acudieron a las puertas del Pignatelli para denunciar la ausencia de medidas concretas, y reproches de ediles socialistas sobre el aprovechamiento partidista de la crisis..

El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, hizo el martes un llamamiento a la unidad y advirtió de que "si el Gobierno de Aragón no mueve ficha en las próximas fechas, seremos nosotros mismos, los alcaldes del valle, los sindicatos y los empresarios los que os pediremos que hay que movilizarse, en las redes o en la calle, para conseguir que estas medidas palien la grave crisis económica y social que ahora mismo estamos sufriendo". Reconoció la existencia de una división también social "entre los que quieren que se abra y los que no", los que priman la economía, partidarios de relajar las limitaciones, y los que dan prioridad a la sanidad y se preguntan por qué no se limitaron más los movimientos en el puente del Pilar. Este trajo la tercera oleada a Aragón, "el momento más duro de mi mandato, porque perdimos en torno a 25 personas en pocos días". Pero, por otro lado, añadió, hay que proteger a los empresarios "para que no pierdan sus patrimonios y que sigan dando trabajo" y a los empleados.

Su llamamiento se produce después de que el de Sallent de Gállego, Jesús Gericó (PP), muy crítico con el Gobierno, le exigiera en una carta la apertura de la estación de Formigal. El de Canfranc, Fernando Sánchez (PSOE), le contestó reprochándole su "afán de protagonismo político" y "hacer la guerra por su cuenta".

El enfrentamiento se trasladó a las cúpulas autonómicas de los partidos. El portavoz socialista en las Cortes, Vicente Guillén, recalcó que el Gobierno y el PSOE están "firmemente comprometidos" con los valles pirenaicos y el entorno de las estaciones turolenses. Por eso, consideró que actitudes como las de los alcaldes de Sallent y de Panticosa "no nos parecen oportunas", puesto que los ediles del PP "no se pueden arrogar el derecho y la voz de todos los valles", en referencia a su presencia en la puerta del Pignatelli el viernes para ser recibidos.

Guillén recordó que el Gobierno mantiene una comunicación permanente con los presidentes de las comarcas y los empresarios afectados. "Se está trabajando para poner en marcha las medidas pactadas, pero lo que no es lícito es que solo se busquen soluciones individuales y partidistas. No se puede ir a la puerta del Pignatelli a hacerse una foto".

Por su parte, la portavoz adjunta del PP en las Cortes, Mar Vaquero, pidió al Ejecutivo "no tratar de ocultar su fracaso callando a la sociedad civil aragonesa y atacando, además, a los alcaldes con un sectarismo sin precedentes, como el que hemos visto en Guillén", cuando se refirió al hecho de que alcaldes del Pirineo "hayan bajado al Gobierno de Aragón y hayan llamado a la puerta del presidente autonómico para defender a sus vecinos", pero «hayan sido despachados».

En medio del ruido político, los empresarios reclaman unidad, "porque nos jugamos el presente y el futuro de los valles", y ponen en valor el documento firmado el 5 de enero con las medidas solicitadas al Gobierno, entre otras la flexibilización de los confinamientos provinciales y un plan de rescate para la nieve, con un consenso total de comarcas, ayuntamientos y organizaciones empresariales. "Si hicimos esa carta, no me parece bien que haya gente que se desmarque. Hay que esperar la respuesta, si no la tenemos, ya actuaremos", señaló José María Ciria, de la asociación turística del valle de Benasque. El sector quiere que al menos se permita la movilidad en Aragón. Aunque ayer el vicepresidente Aliaga se mostró esperanzado al respecto, la consejera Mayte Pérez lo ve "inviable". El citado documento se debatirá este miércoles con el Gobierno.

Protesta en la carretera

Este miércoles por la mañana hay convocada una caravana reivindicativa de vehículos, contra el "abandono de los valles" y por la apertura de los cierres perimetrales. Irá de Barbastro a Huesca (10.30, Coso Real), y luego seguirá hasta Gurrea de Gállego, en el límite provincial. No la convoca ninguna organización, es una iniciativa ciudadana difundida en las redes sociales, donde especifica que la intención es ralentizar el tráfico durante todo el recorrido, circulando a 65 km/h, la velocidad mínima permitida.