Paran en Nueno a un conductor por ir sin ruedas de invierno y le pillan 5 kilos de droga

La Guardia Civil ha detenido a un navarro de 23 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras ser sorprendido cuando circulaba por la A23, en el termino municipal de Nueno, con 5 kilogramos de marihuana ocultos en diversas partes del vehículo.

Los hechos ocurrieron en la mañana del día 10 de enero de 2021, cuando los agentes del Destacamento de Tráfico de Huesca se encontraban realizando un control de seguridad vial dentro del plan nevadas con motivo de las incidencias en la red viaria del temporal Filomena.

Tras dar el alto al vehículo para informar a su conductor de que no podía continuar la marcha, dado que no portaba neumáticos de invierno, al bajar la ventanilla los agentes advirtieron un fuerte olor a marihuana. Al preguntarle al conductor si portaba dicha sustancia, el mismo manifestó que no, realizando una inspección del vehículo y localizando en el bloque del motor una bolsa que contenía marihuana, para posteriormente intervenir otras cinco bolsas dispuestas en el hueco de la rueda de repuesto del maletero y en el parachoques trasero.

Los agentes de Tráfico solicitaron apoyo a personal del puesto de la Guardia Civil de Huesca y procedieron a su detención. Se le notificó igualmente una denuncia administrativa por infringir las restricciones de movilidad establecidas por el estado de alarma, ya que burló los confinamientos perimetrales.

El puesto de la Guardia Civil de Huesca instruyó las diligencias, que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Huesca, quedando el detenido en libertad con obligación de personarse ante el Juez cuando fuera requerido para ello.

