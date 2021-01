Los colegios de médicos y enfermeros de Huesca piden asistencia para sus desplazamientos

Los colegios oficiales de Medicina y Enfermería de la provincia de Huesca han vuelto a emitir un comunicado conjunto esta vez para solicitar al personal sanitario de la provincia que no ponga en riesgo sus vidas y que solicite la ayuda de Guardia Civil, Policía Nacional (Huesca y Jaca), policías locales o Protección Civil para poder realizar sus desplazamientos laborales ante el riesgo que conlleva la circulación por las carreteras altoaragonesas tras la borrasca Filomena.

Los sanitario denuncian que un año más ante una situación climatológica “ya no adversa sino francamente peligrosa, los sanitarios somos los únicos empleados públicos que nos vemos obligados a afrontarla sin un protocolo específico de actuación dirigido a garantizar nuestra propia seguridad”.

En la provincia de Huesca son varias las carreteras intransitables y muchas más de alto riesgo, por el hielo. “Desde los Colegios oficiales de Médicos y de Enfermería de la provincia de Huesca, pedimos a nuestros profesionales que no asuman riesgos inasumibles. Si no disponen de los medios apropiados deben contar con la colaboración de la Guardia Civil, Policía Nacional (Huesca y Jaca), Policías Locales o Protección Civil, pero en ningún momento poner en riesgo sus vidas, ante todo en situaciones no vitales”, indica.

“Nos van a pedir otro esfuerzo más, y lo vamos a hacer, es obvio, pero aún con la tragedia en nuestra memoria y no hemos avanzado nada en nuestra protección”, insisten.