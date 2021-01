Huesca evitó el colapso en el mayor episodio de nieve en 20 años

Hacía 20 años que no se recordaba una nevada así en la ciudad de Huesca. Filomena ofreció este sábado una cara amable, la de la diversión en la nieve, y otra más incómoda, los problema para moverse por la ciudad, temiendo sobre todo que las bajas temperaturas hielen el manto y la situación se complique.

La primera jornada del paso del temporal se saldó sin graves incidencias, salvo por cinco salidas de vía y dos accidentes leves (choques por deslizamientos). Además, un tráiler se quedó cruzado en la rotonda de entrada al parquin de camiones y tuvieron que intervenir los bomberos.

El Ayuntamiento pidió a los vecinos permanecer en casa y no salir si no era estrictamente necesario, así como evitar el uso de vehículos privados. Y es que se preveía que siguiera nevando durante toda la noche y la mañana del domingo.

Por precaución ante la acumulación de nieve en los árboles se recomendó de forma general evitar zonas de arbolado, se cortó la calle del Parque y un tramo de San Jorge y se cerró el parque Miguel Servet. Sin embargo, las ganas de nieve de los oscenses no lo pusieron fácil, pues muchos se saltaron el cordón de seguridad en la zona verde y entraron a jugar. La Policía Local tuvo que patrullar y disuadirlos para que se marcharan.

Durante la madrugada del viernes al sábado se acumularon entre 5 y 10 centímetros, pero siguió nevando por la mañana y tras una tregua continuó por la tarde, lo que obligó a sacar a la calle a todos los grupos de intervención del Plan de Emergencia Municipal de Vialidad Invernal, que trabajaron desde primera hora para retirar la nieve de la calzada y las aceras.

"Estábamos en alerta desde antes de Reyes, ya veníamos preparándonos mucho. Vamos a seguir intentando mantener la ciudad limpia porque desde mañana (por el domingo) bajan las temperaturas y la nieve se puede convertir en hielo", ha declarado la concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Ana Loriente. Trabajaron 10 equipos municipales, además de la Policía Local y el cuerpo de Bomberos, con tres quitanieves y una máquina más pequeña para despejar las aceras. Se vigiló sobre todo los espacios de riesgo como entradas a hospitales y centros de salud o zonas de mayor pendiente.

Sin colegios y menos tráfico

La concejala ha reconocido que la coincidencia con el fin de semana está facilitando las cosas. "Al ser sábado y no haber clase, ya no hemos tenido que acudir a los centros educativos y nos hemos centrado en los sanitarios para garantizar su accesibilidad", según Ana Loriente. El tráfico en la ciudad también se redujo al tratarse de un día no laborable.

Esquiadores en el paseo de Lucas Mallada.] Pablo Segura

Sin incidentes destacables y a la espera de que la situación pueda complicarse porque el temporal Filomena seguirá dejando su huella, durante la jornada del sábado primó la cara amable de la nevada. A lo largo de la mañana se sucedieron imágenes poco habituales como la de algunos oscenses caminando con los esquís puestos por parques y avenidas. Y es que los aficionados aprovecharon la coyuntura, con la mayor parte de las estaciones de esquí cerradas. Además, los niños sacaron los trineos y jugaron a tirarse bolas o a hacer muñecos de nieve en los parques. Una oportunidad que no tienen todos los años.

La última vez que nevó en Huesca de forma importante fue el 22 de febrero de 2005, aunque con menor intensidad que el sábado. Hay que remontarse a diciembre del 2000, cuando tras la nevada hubo un intenso episodio de heladas, que podría repetirse.