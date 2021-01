Un equipo de cien personas rodará durante tres semanas en Benasque la película de Netflix

"A mí este mundillo artístico me gusta; he actuado, cantado y bailado desde pequeña y como esto es algo novedoso me hace ilusión presentarme y poder ser seleccionada". Son palabras de Mari Carmen Mengod, Pipi, la técnico cultural y bibliotecaria de Castejón de Sos. Ella fue una de las personas que participó este viernes en el castin de figurantes de ‘A mil kilómetros de Navidad’, la primera película navideña de Netflix hecha en España, dirigida por Álvaro Fernández Armero y protagonizada por Tamar Novas, cuyo rodaje llegará a Benasque el próximo mes después de iniciarse en Madrid para viajar luego a Artiés (Lérida).

Mengod, quien reconoció que estaría "encantada" de ser elegida, es una experta esquiadora, uno de los requisitos que va a valorar la productora Nadie es Perfecto a la hora de elegir al elenco de extras. Todos ellos se incorporarán el 1 de febrero al rodaje, que se prolongará durante tres semanas. En el trabajará un equipo de unas cien personas que se alojarán en Benasque, lo que supone un "rodaje potente" para una película española, según confirman desde la productora.

De momento se mantienen en secreto muchos detalles, como el reparto de actores. Aunque sí se sabe que entre las localizaciones elegidas estará la plaza Mayor de Benasque, algunas calles del pueblo y también paisajes de montaña. Además, una casa rural se ambientará como un hotel.

La película contará la historia de Raúl (Tamar Novas), un treintañero al que todas las desgracias de su vida le han sucedido en Navidad, por lo que odia los villancicos, los Reyes Magos y todo lo que huela a espíritu navideño. Pero sus peores pesadillas amenazan con hacerse realidad cuando su jefe le encarga auditar una fábrica de turrones de Valverde, un pueblo que vive por y para la Navidad (y que estará representado por Benasque) y, por si fuera poco, tendrá que compartir casa con Paula, la profesora del pueblo, que sueña con batir el récord del belén viviente más grande del mundo, con una historia de amor de fondo. Se espera estrenar las próximas Navidades en la propia plataforma de Netflix.

Oportunidad para trabajadores de Cerler ahora en paro

El Palacio de los Condes de Ribagorza acogió este viernes la primera jornada del castin para elegir a un centenar de extras locales de todas las edades y al que acudieron decenas de vecinos del valle. Entre ellos, Adrián Clemente, un joven pistard de 28 años ahora en paro por el cierre de la estación de Aramón Cerler que se presenta por la novedad y por la posibilidad de ganar un dinero "que será muy bienvenido".

En su decisión también ha pesado la posibilidad de tomar parte en el rodaje y conocer desde dentro los entresijos de la creación de una película, algo que considera "muy interesante". En el actual contexto socio económico que se está viviendo en Benasque, Adrián considera que "ahora más que nunca" esta experiencia cinematográfica se ha convertido en "un soplo de aire fresco en una situación muy complicada", a la vez que entiende que no deja de ser «muy interesante, por todo lo que conlleva" que la industria cinematográfica tenga en cuenta las potencialidades del valle como plató para sus producciones.

También la posibilidad de ganarse un dinero y de participar en una experiencia "distinta e irrepetible" han pesado en el ánimo de Amparo Abad para inscribirse en el castin. Al igual que Adrián, ella también trabaja en Cerler –en la Escuela Española de Esquí- y se encuentra ahora en paro, lo que le permite una libertad de actuación que en otras condiciones hubiera sido impensable. "Poder participar en el rodaje va a permitir a los elegidos hacer algo que habitualmente no se hace", comenta, reconociendo que además "en este año en que estamos sin trabajar hay que aprovechar lo que se pueda".

Para ella todo es una novedad ya que nunca antes ha estado en una selección de figurantes, aunque sí ha participado en alguna producción de teatro amateur –"muy modestas, montajes en el colegio y alguna cosa por el estilo", recalca–, y más con el secretismo que está rodeando hasta ahora el proyecto.

"Salir en una película siempre tiene algo de mágico"

Esta experiencia es igualmente novedosa para su hija Vera, estudiante en el IES de Castejón de Sos que, como ella, ha sentido el "gusanillo" de ponerse frente a las cámaras y se ha presentado con varios amigos al castin. "Para qué engañarnos –dice su madre–, salir en una película siempre tiene algo de mágico, llama la atención, y estaríamos encantadas de poder participar en ella".

Iván Armesto, conocido en su día por ser concursante de la primera edición del programa ‘Gran Hermano’, es el responsable del proceso de selección que comenzó este viernes para jóvenes de 5 a 30 años -extremando las medidas anticovid con la toma de temperaturas y garantizando las distancias- y continuará este sábado para mayores de 31 a 75 años, en horario ininterrumpido de 10.00 a 19.00. Se mostró "contento" de cómo está yendo el operativo. "Va lento, pero seguro", afirmó en una brevísima pausa entre dos candidatos, subrayando que los aspirantes que habían acudido al Palacio de los Condes de Ribagorza estaban "muy animados" y que su perfil responde al que se busca para participar en el rodaje.

Una gran promoción turística para el valle

Más allá de las consideraciones artísticas, de la bocanada de ánimo que supone el rodaje en estos momentos de atonía de la economía de la zona y de los ingresos extraordinarios que pueden obtener los figurantes, en Benasque destacan la promoción del territorio que conllevan este tipo de producciones cinematográficas. Algo que reconoce la gerente de la Asociación Turística Empresarial del Valle, Eva Bizarro, para quien es "innegable" el movimiento económico que genera un rodaje de estas características –"y más si es una producción ambiciosa"– por la gran cantidad de personas que mueve.

Bizarro admite que el rodaje llega en un momento "muy duro" para todo el Pirineo y que la ocupación hotelera y el movimiento de todo tipo "van a venir muy bien", recalcando "la carga ilusionante" que conllevan actividades así para unos vecinos necesitados de buenas noticias.