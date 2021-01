Las entidades locales de Huesca ahorraron casi 190 millones de euros que temen no poder gastar en 2021

Las entidades locales de la provincia de Huesca acumulan casi 190 millones de euros de ahorros que por fin van a poder invertir, al permitir el Ministerio de Hacienda utilizar los superávits tras años de contención, para hacer frente a la crisis del covid. Los remanentes de ayuntamientos, comarcas, mancomunidades y de la Diputación Provincial suman 187.146.999, según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2019. Pese a la buena noticia de la flexibilización de la regla de gasto en 2021, que abre la puerta a afrontar el coste de la pandemia, aumentar las ayudas y acometer inversiones para reactivar la economía, los alcaldes temen no tener capacidad de gestión para ejecutarlas, con solo un año por delante.

La Diputación Provincial es la que más dinero ha ahorrado, un total de 52,6 millones de euros. Y de los 202 ayuntamientos de la provincia, solo cuatro no disponen de remanentes y cerraron 2019 (la liquidación del 2020 se hará en el primer trimestre de este año) con números rojos: Arén, Palo, Puértolas y San Juan de Plan.

En el ranquin de las administraciones municipales destaca Barbastro, con 15 millones de euros, incluyendo entidades autónomas como el Patronato de Deportes y la Fundación de Servicios Sociales. Por detrás, y con más de un millón, están algunas de las ciudades más importantes de la provincia, como Binéfar (9.093.149), Fraga (7.956.367) o Jaca (5.378.882), pero se cuelan también en esta lista localidades más pequeñas como Sallent de Gállego (4.482.674), que adelanta a la misma capital oscense (4.280.844).

Por encima del millón les siguen Monzón (4.245.412), Benasque (2.167.539), Sabiñánigo (1.937.675), Aínsa (1.688.129), Valle de Hecho (1.520.876), La Sotonera (1.476.510), Almudévar (1.437.069), Alcalá de Gurrea (1.422.023), Binaced (1.283.314), Altorricón (1.255.544), Tamarite de Litera (1.219.351), Alcalá del Obispo (1.142.221), Lalueza (1.047.119), Aísa (1.041.629) y Montanuy (1.040.283).

El último dispone de una cantidad importante, a pesar de sus escasos 200 habitantes. En este y otros casos la explicación hay que buscarla en el elevado volumen de ingresos por los impuestos que pagan grandes infraestructuras como embalses, centrales hidroeléctricas o el mismo aeropuerto de Huesca, ubicado principalmente en terrenos de Alcalá del Obispo.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, valora que por fin se puedan gastar los remanentes para atender las necesidades de los ciudadanos, en lugar de tener el dinero en los bancos, y que sean los ayuntamientos los que marquen las prioridades. Sin embarco, se muestra preocupado por la limitada capacidad de gestión para afrontar todos los contratos nuevos, más cuando también habrá que gestionar los fondos especiales llegados de Europa. "Solo el plan de obras de la Diputación implica 800 expedientes de contratación", señala. No obstante, dice, "se ha abierto una oportunidad y deberemos hacerle frente con el mayor esfuerzo para saber gastar los remanentes".

Piden otro año

También el alcalde de Barbastro, el municipio con más dinero ahorrado, hace una doble lectura. "Es un dinero que durante años no hemos podido gastar y ahora se abre la posibilidad de hacerlo para el 2021. La gente no entendía que tuviéramos dinero en el banco habiendo tantas necesidades", declara Fernando Torres. Incide en el problema del exceso de procedimientos de contratación, que además son "farragosos y largos". Por eso, pide flexibilizar el periodo más allá del 2021. "En un año igual no podemos gastarlo todo". Barbastro tiene varios proyectos en perspectiva, como la apertura del cementerio municipal o el traslado de la biblioteca. Según Torres, "los ayuntamientos vamos a empezar a licitar contratos y no sé si habrá suficientes empresas en Huesca".

El dinero hubiera ido bien en el 2020, ya que Barbastro, como muchos municipios, ha tenido que hacer hasta cuatro modificaciones presupuestarias para afrontar gastos extra por la pandemia.

Los más pequeños

Por otra parte, la alcaldesa de Montanuy, el municipio con más remanentes en relación a su población, señala que no dispone de recursos humanos para acometer la tramitación de muchas obras nuevas, entre las que estarían la construcción de viviendas para atraer pobladores o la adecuación de un local municipal como restaurante. Esther Cereza añade que el plazo de los trabajos se ve condicionado además por la meteorología especialmente en pueblos de montaña.

Por comarcas, la que tiene más remanentes (el Ministerio no ha facilitado los datos del Bajo Cinca en su web) es la del Somontano (3.647.952), seguida de la Hoya de Huesca (2.571.895), Cinca Medio (2.571.238), Sobrarbe (2.460.0600), La Litera (1.596.431), Alto Gállego (1.095.714), Los Monegros (1.093.569), Ribagorza (1.088.460) y Jacetania (736.361).