Huesca activa el plan de emergencia ante la previsión de nevadas y bajas temperaturas

Los grupos de intervención del Plan de Emergencia Municipal de Vialidad Invernal (Pemuvi) del Ayuntamiento de Huesca están activados y preparados para actuar ante la previsión de nevadas y bajas temperaturas, especialmente desde este viernes por la tarde y durante todo el fin de semana.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, la Policía Local, el Área de Servicios Generales y Medio Ambiente y las Brigadas Municipales han mantenido reuniones técnicas de coordinación para actuar de manera preventiva y también en caso de que se produzcan fuertes heladas o nevadas, ya que cada grupo operativo se encarga de actuar en diferentes zonas.

Está previsto el esparcimiento de sal en espacios de riesgo (calzadas, calles del casco antiguo, zonas sombrías y de mayor pendiente, etc.) y en zonas como, por ejemplo, las entradas a colegios, centros de salud, hospitales o residencias. Además, se cuenta con contenedores de sal repartidos por una veintena de puntos de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento de Huesca recuerdan que tal y como recoge la ordenanza municipal de limpieza urbana, las comunidades de vecinos y la persona o personas que tengan a su cargo la limpieza de edificios públicos y edificios de toda clase, están obligados a limpiar de nieve y hielo la parte de acera frente a su fachada. Una limpieza que en ningún caso hay que llevar a cabo con agua para evitar que se formen nuevas placas de hielo.

Recomendaciones

Desde el Ayuntamiento de Huesca han aprovechado para recordar algunas recomendaciones para olas de frío y nevadas. Así, recuerdan que si se pasa mucho tiempo en el exterior, es recomendable llevar varias prendas ligeras y cálidas superpuestas, antes que una sola prenda de tejido grueso. Además, las manoplas proporcionan más calor que los guantes y hay que evitar la entrada de aire extremadamente frío en los pulmones. No es conveniente que las personas de avanzada edad salgan a la calle si no es necesario.

Resaltan, además, que hay que tener presente que el frío ejerce sobre el corazón una tensión extra. Por lo tanto, si se realizan ejercicios físicos excesivos se corre el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o de dañar en exceso su organismo.

También piden tener cuidado con las estufas de carbón, eléctricas y de gas, y tomar las precauciones necesarias para evitar el envenenamiento producido por braseros de picón o estufas de leña, carbón o gas en lugares cerrados sin renovación de aire.

Además, aconsejan evitar viajes siempre que no sea necesario y, en caso de que tenga que trasladarse, procurar no viajar solo y llevar en el coche radio, pala, cuerda, una linterna, ropa de abrigo y algún alimento rico en calorías (chocolate, frutos secos, etc.). En todo caso, recuerdan que es conveniente evitar conducir de noche, llevar el depósito de gasolina lleno, reponer el líquido anticongelante y revisar frenos, neumáticos y sistemas de alumbrado.

Durante la conducción, no hay que realizar cambios bruscos de dirección, hay que utilizar marchas cortas y no usar las marcas dejadas por otros vehículos, ya que es mejor avanzar por nieve "virgen". Si se entra en una zona de hielo no hay que pisar el freno y que hay dejar que el vehículo cruce la zona por su propia inercia.

Por último, inciden en que si el temporal le sorprende dentro del coche y lejos de un pueblo, debe permanecer dentro de él. El coche les resguardará en caso de ventisca y los neumáticos actúan como aislante si hay rayos. Si se mantiene el coche en marcha con la calefacción puesta, hay que dejar una ventanilla entreabierta para renovar el aire u evitar posibles intoxicaciones o envenenamientos.