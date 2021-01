Los bomberos siguen trabajando para extinguir el espectacular incendio de Casa la Rubia de Jaca

Los bomberos no han dejado de trabajar durante toda la noche en el edificio Casa la Rubia de Jaca, que anoche sufrió un espectacular incendio en el que no hubo que lamentar daños personales, pero que destruyó la cubierta y buena parte de la última planta. En las primeras horas de este domingo continúan refrescando esta joya modernista, para acabar con un fuego que se da por controlado pero no por extinguido.

Según han informado fuentes del cuerpo de bomberos de la ciudad, durante toda la madrugada y esta mañana se ha mantenido intacto el número de unidades que trabajan en la zona, procedentes de los cuerpos de bomberos de Jaca y de la comarca del Alto Gállego. Tratan de refrescar continuamente el edificio, especialmente su tejado. Al ser un inmueble antiguo, el riesgo de que se reavive el fuego es aún mayor.

Pasadas las 22.30 de este sábado, las alarmas saltaron en Jaca, ya que un intenso humo salía de un edificio de la avenida Primer Viernes de Mayo. Fue la Policía Local la que dio aviso al Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Jaca, ya que al pasar por esa céntrica vía, se percataron del humo. Al parecer, el fuego se inicio en una estufa de leña situada en la cocina de la única vivienda habitada del inmueble.

En un primer momento, acudieron cinco bomberos de Jaca con cuatro vehículos, entre ellos una autoescala. Pero posteriormente llegaron también los del Alto Gállego, con otra autoescala y más refuerzos, lo que sumaron un total de 6 camiones, una furgoneta y un coche entre el dispositivo llegado de las dos comarcas.

En el edificio, de cuatro plantas, solo estaba habitada una vivienda, en la que residen un hombre de 58 años y su madre, de unos 80, que salieron por su propio pie. En el edificio contiguo reside la familia Borau, que regenta un establecimiento de butano. Esta también fue desalojada, así como las bombonas de butano del almacén, que se sacaron al exterior por seguridad.

Los bomberos tuvieron que trabajar desde los dos camiones autoescala, colocados uno en la avenida Primer Viernes de Mayo y otra en la parte de atrás del edificio, junto a los glacis de la Ciudadela, ya que la cubierta, debido al fuego y al peso del agua se vino abajo. Mientras se sofocó el incendio la avenida quedó cortada al tráfico, con vehículos de la Policía Nacional y Policía Local, y la zona acordonada. Precisamente, este 1 de enero comenzó a funcionar el nuevo servicio provincial de bomberos promovido por la Diputación de Huesca.