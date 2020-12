El juez rechaza paralizar el nuevo servicio de bomberos de Huesca a pocas horas de su estreno

El nuevo servicio provincial de bomberos de Huesca se pondrá en marcha, tal y como estaba previsto, el 1 de enero del 2021 al hacerse efectiva la transferencia de los parques comarcales a la Diputación, y 20 trabajadores iniciarán la primera guardia a las 19.00 el día 31. El estreno será posible finalmente, después de que el Juzgado Contencioso-Administrativo de la capital oscense haya desestimado la medida cautelarísima de suspensión solicitada por un grupo de nueve opositores que aprobaron el examen pero no lograron plaza y que el lunes presentaron una demanda en la que solicitaban la paralización urgente del proceso.

En un auto firmado este miércoles, el magistrado no considera urgente la medida cautelar y además pide a los demandantes que "precisen e identifiquen" contra qué acto administrativo va dirigido su recurso. La demanda planteada había dejado en el aire el inicio del servicio a pocas horas de su inauguración. No obstante, el recurso contencioso-administrativo sigue adelante y el juez ha dado un plazo a la Diputación para la presentación del expediente y de las alegaciones contra la demanda.

El contencioso cuestiona el proceso de transferencias de los parques de las comarcas a la Diputación de Huesca y en concreto de la subrogación de sus 50 trabajadores que, junto a otros 64 que superaron unas oposiciones este verano para cubrir nuevas plazas, conforman el total de la plantilla del nuevo servicio. Según argumenta la demanda, los primeros no han superado un proceso selectivo, no cumplen los requisitos ni han realizado funciones de bomberos y por lo tanto no cabe la subrogación.

El proceso que ahora se inicia debe resolver esta cuestión, sobre la que se han pronunciado los presidentes de las diez comarcas de Huesca. En un comunicado hecho público este miércoles muestran su preocupación porque en sus presupuestos no han contemplado partidas para mantener los parques, ya que la previsión es transferirlos. Incluso algunas de ellas han aprobado en pleno extinguir el servicio a partir del 1 de enero.

En caso de que la demanda prosperara, la situación del personal sería muy complicada, afirman, porque deberían retornar a un servicio que ya no existe en las comarcas, lo que llevaría a la obligatoriedad de proceder a iniciar expedientes de despido objetivo al no existir ya este servicio.