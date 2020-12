El PP solicita una reunión urgente de la comisión de seguridad ciudadana tras los sucesos en el centro de Huesca

El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huesca ha registrado una solicitud para la convocatoria urgente de la comisión de Seguridad Ciudadana, tras los recientes episodios de violencia registrados en el centro de la ciudad. La portavoz municipal del PP, Gemma Allué, ha manifestado que actos así son preocupantes en cualquier momento y en cualquier ubicación, pero "ignorar su focalización en el centro y con la actividad que se registra estos días, aun respetando las medidas restrictivas, es preciso reajustar el análisis de la prevención y la actuación policial".

El PP recuerda que el pasado 26 de diciembre se desarrolló una violenta pelea multitudinaria que llegó a ser grabada y compartida en redes sociales por testigos vecinales. Poco antes se había producido un apuñalamiento en un céntrico bar oscense. "No basta con decir que son hechos puntuales y que no guardan conexión entre ellos", ha insistido Allué, "cuando no se puede negar que existe un clima de cierta tensión y cansancio generalizados que está propiciado por la larga pandemia".

La portavoz popular ha señalado que "es más importante que nunca hacer pedagogía y que los vecinos se sientan seguros". El grupo del PP asegura que "tan cierta es la solidaridad y el respeto de la inmensa mayoría de grupos juveniles como la presencia de excepciones que acentúan el riesgo y la inquietud". Según Gemma Allué, si el Ayuntamiento de Huesca debe incrementar la presencia policial en la calle, habrá que replantear las tácticas sin dejar de cubrir la vigilancia de las restricciones".