Aplausos y hasta una ola para recibir las primeras vacunas en Huesca

Entre aplausos y con los trabajadores y el personal sanitario haciendo la ola. Así recibieron este domingo en la residencia Somontano de Barbastro las primeras vacunas contra el coronavirus de la provincia de Huesca. Lidia Navarro, de 84 años y natural de Lanaja aunque residente en Barbastro, ha sido la primera en vacunarse pasadas las 17.00. "No sabéis bien las ganas que tengo de que todo vuelva a la normalidad", afirmó. Le siguieron José Bruballa, de 86 años, los otros 33 residentes y una decena de trabajadores y pronto lo harán el resto.

"Los residentes estaban muy tranquilos, los nervios los llevábamos los demás. Han vivido con normalidad el tema, hasta este domingo cuando han visto todo lo que se ha montado para vacunarlos. Todos los residentes han querido vacunarse y los trabajadores, la mayoría también», explicó la directora del centro, Mamen Pueyo.

La elección de la residencia de Somontano de Barbastro se debió a que a lo largo de la pandemia no se han producido ningún contagio. “Es un orgullo poder decirlo. Estamos satisfechos por el trabajo y por el protocolo que hemos desarrollado en estos diez meses duros y muy agradecidos. Es el inicio de un gran avance que vivimos ilusionados y esperanzados. Confiamos en que la vacuna va a ser efectiva y que nuestros residentes normalicen su día a día”, dijo Pueyo.

Los viales salieron sobre las 12.30 del Clínico de Zaragoza y llegaban a las 15.30 al centro de Salud de Barbastro, escoltados por la Guardia Civi. Como anécdota, tras desprecintar se comprobó que estaba a 1,8– 8 grados, en lugar de 2 – 8. “Eso no significa nada, el proceso de congelación no ha había terminado, pero se ha temperado la vacuna. Al ser la primera vez, llama la atención pero no ha supuesto ningún problema”, aclaró la directora provincial de Salud, Itziar Ortega, quien además agradeció “a la comunidad científica este logro histórico, conseguir una vacuna en menos de un año. Se ha abierto la puerta de la esperanza al principio del fin”.

Ortega también hizo un llamamiento a la ciudadanía a la “prudencia y a ser cautos. Eso no ha terminado ni mucho menos y debemos de seguir manteniendo las medidas de seguridad como la mascarilla, las distancias, higiene, ventilación, contacto social, …”. Y también pidió a la población “que se vacune porque son seguras y la comunidad científica sigue vigilando".

El centro de salud de Barbastro suministrará las siguientes vacunas el martes a la residencia Joaquín Costa de Valentia en Barbastro y a la de ancianos de Benabarre, y el miércoles a las de Tamarite y Altorricón. Luego atenderán a las que tengan brotes.

“La evolución de las vacunaciones se verá en función de que vayan llegando y cómo evoluciona la pandemia, será un trabajo de meses”, señaló Ana Monclús, responsable de Enfermería del Sector Salud Barbastro. En la ciudad del Vero, “se intentará” que la vacuna se realice en el centro de salud y no en otras dependencias por falta de espacio.

Por su parte, el director provincial del IASS, Eloy Torre, reconocía el papel jugado por las personas mayores en esta pandemia “que lo han pasado fatal y han cumplido con lo que les ordenaban las residencias que se han multiplicado por 33. Los residentes se lo merecían”.