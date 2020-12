Cs vuelve a ser el aliado imprescindible del PSOE para aprobar los presupuestos de Huesca del 2021

La situación de minoría del gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca ha creado extraños compañeros de viaje para este mandato. A un lado, los socialistas y Cs y al otro, el PP y Con Huesca Podemos Equo. En medio, Vox. El pleno de este miércoles para aprobar los presupuestos municipales de 2021 ha replicado las posiciones del celebrado hace un año. Es una de las pocas situaciones que no han cambiado la pandemia. La sesión no ha deparado sorpresas, ya que el debate ha llegado mascado desde la comisión de Hacienda, o puede que incluso desde antes. En todo caso, el documento económico, por 51,7 millones de euros y una inversión de 5,8 ha salido adelante por 13 votos (10 más 3).

Unos y otros se han echado en cara la conjunción de los apoyos y rechazos a un presupuesto que el equipo de gobierno ha calificado de "prudente e incierto" porque "está sujeto a la evolución de la crisis sanitaria". El concejal José María Romance ha reiterado, además, que estas cuentas se han diseñado pensando en "las personas y la economía local". Como ya defendió al presentar el borrador, el responsable de Hacienda ha resaltado el incremento de las ayudas de urgencia, que se duplican y pasan de 135.000 a a 270.000 euros. Además, ha destacado la partida de nueva creación, dotada con 400.000 euros, para el desarrollo empresarial.

Las nueve propuestas de Cs (todas aceptadas) se orientan a la recuperación económica de Huesca "en una situación anómala y extraordinaria causada por la covid-19", ha señalado el portavoz, José Luis Cadena. "Debemos ser responsables y coherentes", ha defendido, recalcando que desde los grupos "o aportamos ideas y arrimamos el hombro o ponemos palos en las ruedas; allá cada uno con su responsabilidad".

Los Bonos Impulsa Huesca

Las enmiendas de Cs han sido aceptadas "porque son útiles para ayudar a los ciudadanos a capear este temporal", ha dicho el portavoz . Cadena ha recordado que su grupo apoyó al Plan Económico Financiero de la ciudad tras lograr el compromiso del PSOE de crear unos bonos que favorecieran al tejido productivo, de donde surgieron los Bonos Impulsa Huesca, que han logrado este año un movimiento económico de 1,5 millones de euros. El equipo de gobierno ha aceptado la propuesta de incrementar en 200.000 euros la partida inicial de 150.000 euros para llegar a los 350.000 euros en 2021.

Antonia Alcalá (PP) ha definido el presupuesto del PSOE para 2021 como "de perfil bajo y poco trabajado" y ha puesto en duda la dedicación del documento a las personas porque "hay una reducción del 10% en las ayudas a la cultura, las entidades sociales y los clubes deportivos y un recorte del 50% en la cooperación del desarrollo". Asimismo, ha señalado que hay sectores de la actividad a los que no llegan los Bonos Impulsa Huesca como los taxistas, la hostelería o los centros deportivos.

El pleno ha vuelto a celebrarse en el Palacio de Congresos, con más espacio. Ayto. Huesca

La concejala popular ha criticado el "sectarismo" del PSOE al incluir en el presupuesto todas las enmiendas de Cs y ninguna del PP, como la de suprimir el plan de asfaltado (500.000 euros) por la reurbanización del tramo pendiente del Coso Alto y la plaza Inmaculada, "porque ya están los proyectos hechos". También ha solicitado que el Ayuntamiento de Huesca pida al Gobierno de Aragón que el convenio de Política Territorial pase de 600.000 a un millón de euros. Además, ha dicho que es "una vergüenza" que solo se destinen 70.000 euros para ayudar a las empresas que no se dedican al comercio.

La "media naranja" del PSOE

Las propuestas del principal grupo de la oposición sumaban un millón de euros por lo que el PSOE ha tildado su hipotético presupuesto de "ficticio". Alcalá, por su parte, ha manifestado que el gobierno municipal "ha amoldado todas las partidas para incluir las pequeñas peticiones de su media naranja (en referencia a Cs)". También ha preguntado que cuándo se dará alguna responsabilidad de gobierno al grupo de Ciudadanos (por su apoyo al PSOE).

Los socialistas tampoco han admitido enmiendas planteadas por Con Huesca Podemos Equo, grupo heredero del que durante el mandato 2015-2019 fue su socio de gobierno hasta seis meses antes de las elecciones. Según Romance, muchas de ellas están ya contempladas en el presupuesto. Según Guillermo Boix, el documento económico para 2021 debía tener un "carácter de emergencia" del que carece. "Su idea de social dista mucho de la nuestra" ha apuntado.

Amazon, el cuartel y la plaza de toros

Boix ha cuestionado que se fía todo el desarrollo de la ciudad a la llegada del centro de datos de Amazon y al cuartel general de la División Castillejos. "Se ponen medallas que no les corresponden" con circunstancias que "no han sabido utilizar para mejorar la ciudad. Asimismo, ha señalado que el equipo de gobierno sigue la línea política del "parón" y que utilizará la "pandemia como excusa de su impericia". Con Huesca Podemos Equo ha preguntado por los fondos europeos de la covid-19 y ha censurado que el presupuesto no incluya alguna de sus enmiendas y sí la reforma de la enfermería de la plaza de toros propuesta por Vox.

Antonio Laborda, único concejal de esta formación de derechas, ha manifestado su satisfacción porque el PSOE haya atendido su propuesta de contar con una inversión lineal de 50.000 euros durante cinco años para mejorar la plaza de toros, empezando en 2021 con la enfermería. "Hay que poner en valor este espacio, donde desde 1987 no se ha realizado ninguna reforma de calado", ha dicho. También se ha admitido la enmienda para adquirir 30.000 mascarillas con destino a las personas más vulnerables. Vox presentó otras siete enmiendas que no se han tenido en cuenta y, a cambio de ello, este grupo se ha abstenido en la votación.