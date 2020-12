Lambán asume que las restricciones son "dolorosas" y que se tratará de compensar los perjuicios causados

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha insistido este martes en que "antepondremos siempre la adopción de medidas que vayan en beneficio de la salud y la vida", en relación a las últimas de las medidas adoptadas en la Comunidad Autónoma por la pandemia. No obstante, ha señalado su intención de "asumir la responsabilidad que nos incumbe para tratar de recompensar los perjuicios causados por ellas". La decisión del otro día "fue dolorosa porque se sabía qué consecuencias iba a tener", ha reconocido.

Este lunes, 28 de diciembre, Lambán y el vicepresidente del ejecutivo aragonés, Arturo Aliaga, se reunirán con representantes de las comarcas altoaragonesas de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza, que este lunes habían solicitado dicho encuentro para transmitirles la "grave situación" en la que están sumidas estas zonas, vinculadas al sector de la nieves, tras la determinación de mantener cerradas las estaciones de esquí y continuar con el confinamiento perimetral de las provincias y la Comunidad.

"A esa reunión, yo pretendo incorporar otra comarca aragonesa damnificada por el cierre de las estaciones como esa la de Gúdar- Javalambre "porque el hecho de que Valencia esté cerrada significa que estas estaciones de Teruel no tiene ningún sentido que abran", ha señalado Lambán. Según ha dicho, en este encuentro comentará cómo está la situación". " En este momento, no sabemos cuál va ser el impacto de esta medidas, ya que el que las estaciones no abran ahora no quiere decir que no puedan abrir" más adelante.

Ha apostillado que, con las vacunas y las medidas que se están adoptando, hay que pensar en que la evolución de la pandemia sea positiva "y no es descartable que en algún momento se pueda reanudar la temporada del esquí". "Para establecer ayudas definitivas habrá que saber cuál es el impacto concreto, el daño que se va a ocasionar a estos sectores, para darles el apoyo que entre todos podamos allegar", ha añadido .

Lambán ha realizado estas declaraciones en Huesca, donde ha visitado las obras de recuperación de los ábsides de la iglesia de San Pedro y donde este miércoles la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo ha convocado una manifestación bajo el lema ‘Se vende Pirineo. Razón: Gobierno de Aragón’ para reclamar un plan de rescate económico del sector de la nieve.

El presidente aragonés ha indicado que conoce el interés de los presidentes de las comarcas afectadas por los fondos europeos y "comentaremos con ellos los proyectos privados y públicos" vinculados a estos así como las ideas y ayudas provenientes de los mismos para que puedan "contemplar el futuro con mayor optimismo que en este momento". Lambán ha asegurado que entiende haya "preocupación y cierta amargura, pero creo que estamos viendo la luz al final de este tenebroso túnel y que en verano podremos respirar tranquilos y recuperar la normalidad".