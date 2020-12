"Nos preparábamos para abrir los hoteles del Pirineo y ahora tendremos que dar marcha atrás"

"Sorprendidos", "indignados", "desconcertados", "en shock". Así responden los empresarios turísticos del Pirineo a la noticia de la prórroga del confinamiento provincial y el retraso en la apertura de las estaciones de esquí. La perspectiva de permitir la movilidad en la Comunidad Autónoma había animado a algunos hoteles y negocios de restauración a abrir sus puertas, aun con la clientela limitada a los aragoneses, que representan entre un 10% y un 20% de los visitantes, según los valles. Pero ni siquiera esto será posible.

Hoteleros que este fin de semana han estrenado la temporada invernal, perdiendo dinero y con pocas reservas, ya se plantean volver a cerrar. "Nos ha pillado absolutamente por sorpresa, no sabemos qué vamos a hacer. Decidimos retomar la actividad cuando se dijo que los aragoneses se podrían mover por la Comunidad. Hemos dado de alta a los trabajadores y los preparativos han supuesto un importante coste. Con las disculpas no pagamos las nóminas", dice la directora de un hotel con más de 100 habitaciones que estrenó el sábado la temporada, tras casi dos meses sin actividad, con clientes de la provincia. "Estamos valorando la situación con los pocos clientes que tenemos con reserva para Navidad. Son de Zaragoza y vienen todos los años, pero ahora no podrán", lamenta.

Otros anunciaron la apertura para el 23 de diciembre y la pospusieron nada más conocer las nuevas medidas. Es el caso del complejo turístico del balneario de Panticosa, que tras escuchar las declaraciones del presidente Lambán la trasladó al 15 de enero. "Supone un grave perjuicio. Es la cuarta fecha que damos esta temporada. Entendemos la prioridad sanitaria, pero ya habíamos hecho el llamamiento a 40 de los 100 trabajadores", explica Jesús González, director del recinto termal, donde estos días se ultimaban los preparativos para el estreno.

"No a cambio de nada"

El sector del turismo invernal está "muy tocado" y necesita "ayudas directas", aseguraron los empresarios, recordando que la pasada temporada ya se cerró anticipadamente por la pandemia. Piden que parte de los fondos europeos vayan a parar a los valles con estaciones de esquí. "Aunque no hubieran abierto las estaciones, con movilidad en Aragón habríamos podido trabajar, igual que lo hemos hecho en años sin nieve", declara el presidente de la asociación del valle de Benasque, José María Ciria.

Él reconoce que la salud pública debe ser la prioridad en esta situación de pandemia. "Hay que hacer caso a los expertos, pero estas decisiones se deben tomar antes, porque ya nos estábamos preparando para abrir y ahora tendremos que dar marcha atrás. Asumimos que no haya actividad en las estaciones, ni movilidad, pero no a cambio de nada", declara Ciria, que ha abierto este fin de semana su hotel y está estudiando qué hacer ahora.

Y es que las empresas empezaban a ponerse en movimiento. No solo los alojamientos, también bares y restaurantes, pero ahora su clientela se reducirá a los residentes en la provincia de Huesca.

A las críticas de los empresarios se han sumado algunos alcaldes, como el de Sallent de Gállego, con la estación de esquí más grande de Aragón. "Hemos vivido una semana engañados", denuncia Jesús Gericó, quien no entiende que el 12 de diciembre se informara de unas medidas y ahora se hable de otras. En todo caso, "deberían venir acompañadas de un plan de rescate". "Aquí hay trabajadores que estaban esperando el inicio de la temporada y pagan mensualmente un alquiler. Las empresas han estado estos días dando de alta a los trabajadores", indica, aludiendo a que en Formigal iban a abrir hoteles grandes, como el Aragón Hills, aunque "siete de cada 10 esquiadores sean madrileños".

En Andalucía y Cataluña se puede esquiar

El alcalde de Sallent echa de menos un mando único. "Andalucía puede esquiar, y en Cataluña hay confinamiento comarcal, pero si tienes una segunda residencia o una reserva hotelera te puedes mover". Otros países, como Francia, donde no se ha permitido abrir los remontes, "han dado ayudas de hasta 10.000 euros a un bar sin actividad en noviembre". El verano, en su opinión, es un referente, porque "tuvimos muchos turistas y no hubo contagios. Ahora no abren las estaciones de esquí mientras los grandes centros comerciales de las ciudades están abarrotados".

Los que han estrenado temporada y el sábado anunciaron que permanecerán abiertos, como el hotel de Llanos del Hospital, en Benasque, con una estación de esquí de fondo en funcionamiento, lo harán "con la plantilla mínima", afirma su responsable, Fernando Pañart. "Tenemos alguna reserva y a ver hasta dónde llegamos. Los zaragozanos están cancelando y llaman muy enfadados por la situación", asegura.