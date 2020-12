La caravana de la concertada clama en Huesca contra la ley Celaá

El 22 de noviembre sacaron sus coches a la calle y este domingo han vuelvo a hacerlo para protestar contra la ley educativa. Padres, alumnos y profesores de los 16 centros concertados de la provincia, con más de 700 trabajadores y 7.000 estudiantes, se manifestaron por las calles de Huesca en una caravana de vehículos (más de 200) que partió a las 11.00 del aparcamiento del palacio de congresos, convocados por la plataforma Más Plurales, formada por asociaciones de padres y madres, titulares de colegios y representantes de las plantillas. Globos naranjas, emblema de la reivindicación, y banderolas con el lema 'Stop ley Celaá' animaban la protesta, que salió de forma ordenada para recorrer las principales avenidas y que se dejó notar con el ruido de las bocinas.

En la anterior ocasión, debido al confinamiento de la ciudad, no pudieron acudir desde otros puntos del Alto Aragón. Esta vez se sumaron unos 50 coches representando a colegios de Sabiñánigo, Barbastro, Monzón, Binéfar, Peralta, Jaca, Fraga, Guayente y Benasque, donde hay centros concertados. También había representantes políticos de Ciudadanos y el PP.

Es el caso de Mercedes, una profesora y madre del colegio de San Vicente de Paúl de Barbastro. "Entre todos tenemos que parar esta ley, que no tiene en cuenta los colegios concertados y la educación especial", ha manifestado. Sus principales temores son la reducción del profesorado, al primar la matriculación en colegios públicos, y la amenaza para los de educación especial al incluir a este colectivo en los centros normalizados. "No tenemos personal sanitario para atender a alumnos con unas necesidades muy específicas", ha añadido.

Desde Jaca ha llegado también Carmelo Calvo, profesor de Escolapios. Él ha apelado a la falta de libertad de elección de centro. No está de acuerdo con que "aquellos que no quepan en la pública pasen a la concertada". "En Zaragoza les puede afectar menos, pero en una ciudad como Jaca donde hay un colegio concertado, si una familia decide ir a este pero tiene plazas en el público, según la ley, primero irá al público hasta completarlo, y si sobra alguno vendrá con nosotros". También echa de menos una ley que por una vez parta del consenso político y cuente con la comunidad educativa, y no que se resuelva "en dos o tres meses".

Por su parte, Ángel Morán, representante del sindicato FSIE de la escuela concertada, ha defendido el papel del sector. "Ofrecemos una educación de calidad, donde el alumnado con necesidades especiales representa un porcentaje altísimo. Quiero subrayar esto porque hace 28 años Huesca fue provincia piloto de integración y se demuestra que cuando hay recursos, el porcentaje de ese alumnado está mejor repartido", ha declarado. Él ha sido el encargado de leer el manifiesto justo antes de ponerse en marcha la caravana de vehículos.

"En los centros concertados del Alto Aragón se escolariza un porcentaje muy superior al de otras zonas y esto nos enorgullece", señala el documento, en referencia a los alumnos con necesidades especiales. Además, el manifiesto defiende la "complementariedad y coexistencia cordial" entre la pública y la privada, sostenidas "solidariamente" con los impuestos; y reclama una financiación adecuada de ambas redes para garantizar la gratuidad efectiva, "lo que en este momento no ocurre".

Arturo Arizón, de la Federación Católica de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón, ha intervenido para denunciar la falta de participación en la elaboración de la ley y su tramitación de urgencia, un mal ejemplo para los niños, a los que les está enseñando "que cuando hay conflictos busquen la mayoría para imponer su criterio".