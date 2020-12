Las atenciones de Cáritas Diocesana Barbastro–Monzón aumentan este año en un 25%

La crisis económica y sanitaria ha disparado las atenciones en lo que llevamos en Cáritas Diocesana Barbastro–Monzón que cerrará este ejercicio con un aumento de prestaciones de un 25% con respecto a 2019. Más de 5.400 ayudas de diversa índole, desde alimentos y productos de primera necesidad o pago del suministro eléctrico, son algunas de las atenciones prestadas.

Destaca el aspecto laboral, con 563 personas atendidas en su Oficina de Empleo BARMON tanto demandantes de empleo como de cursos de formación. Un 30% de ellos han acudido por primera vez a Cáritas. Se trata de autónomos, personas en ERTE, que han perdido su trabajo o que no lo encuentran.

Datos que se han dado a conocer en la presentación de la campaña de Navidad por parte de la directora de Cáritas Barbastro – Monzón, Amparo Tierz, y el obispo Ángel Pérez en una rueda de prensa en la que han pedido la colaboración de todos los diocesanos para seguir cubriendo las necesidades asistenciales que demanda la parte más vulnerable de la sociedad y en riesgo de exclusión.

La campaña tiene por lema ‘Esta Navidad más cerca que nunca’. El obispo ha indicado que gracias a la pandemia este año se vivirá una “Navidad esencial.

No eres mi allegado, eres mi hermano, siéntate en mi mesa”, ha señalado Pérez. “Este año estaremos más cerca que nunca, porque la cercanía no se mide por metros si no por gestos y los gestos no cuestan dinero”. Gestos como la eucaristía que el obispo celebró recientemente en la capilla del Hospital de Barbastro las que en próximas fechas celebrará en las residencias de Monzón.

Monseñor Pérez también ha animado a hacer donativos a Cáritas a través de legados, transferencias, colectas, o bizum (pago por el móvil), como los alumnos de una clase del IES Hermanos Argensola de Barbastro que tras recibir la visita del obispo quien les contó un cuento navideño, decidieron abonar 100 euros a Cáritas. “Ojalá cada diocesano diera 5 euros, con eso tendríamos solucionado el presupuesto para hacer tanta caridad”, ha comentado Pérez.