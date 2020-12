Los gimnasios de Huesca piden a la DGA que no "juegue" con su reapertura 

Los gimnasios y equipamientos equivalentes pueden abrir este martes 15 de diciembre con el máximo de ocupación del 30% del aforo. El sector, cerrado desde el 6 de noviembre, está ilusionado por recuperar la actividad, aunque sea a medio gas. Pero también se muestra temeroso de lo que pueda pasar a partir del 7 de enero. "No sabemos cómo van a responder los usuarios y tenemos miedo de que, pasadas las fiestas deNavidadnos digan que tenemos que volver a cerrar porque esto ya se está conviertiendo en un juego que no podemos soportar", ha manifestado este lunes Ginés Foixsench, gerente de Límite Fitness y directivo de la Unión de Centros Deportivos Privados.

Esta asociación, constituida a raíz del primer confinamiento por la pandemia, había convocado una protesta en Huesca para dar a conocer su situación y reivindicar ayudas antes de que el sábado el Gobierno de Aragón anunciara que este martes la Comunidad entraría en el nivel de alerta 3 ordinario. "Pero hay más cuestiones que la reapertura y ese es el motivo de la concentración", ha señalado Foixench.

Propietarios y trabajadores de varios centros deportivos de la provincia de Huesca se han concentrado este lunes en la plaza Cervantes de la capital oscense, ante la delegación del Gobierno de Aragón, para dar visibilidad a su situación. "Está muy bien que podamos volver a abrir pero con los porcentajes de aforo que nos permiten, las condiciones que tenemos y los costes que hemos tenido que hacer para adecuar las instalaciones a la situación sanitaria se necesitan ayudas", ha explicado el portavoz de la Asociación. "Con unos ingresos mucho menores a los que se tenían en una situación normal y un incremento de los gastos estamos en una situación muy delicada. Si no dan ayudas de verdad, un 44% de los centros deAragónpodría llegar a cerrar", ha afirmado.

Participantes en la concentración durante la lectura del manifiesto. Rafael Gobantes

Fuixsench ha reivindicado que "de una vez por todas se nos reconozca como un sector esencial, no de ocio". "Trabajamos para mejorar y cuidar la salud de la gente, y eso es algo necesario que conlleva unos condicionantes económicos, es decir, una tributación acorde no un 21% de impuesto de lujo que pagamos ahora", ha resaltado. Además, han demandado líneas de ayuda para estas empresas.

Sara García, gerente de un centro deportivo en Huesca, ha incidido en que "es preciso que nos consideren servicio esencial para que podamos tener continuidad de apertura porque es necesario para la salud de todos". Asimismo, ha expuesto que "se está dejando a mucha gente sin terapias para su salud, recuperación de lesiones, sin continuidad en sus entrenamientos por problemas de espalda, colesterol, hipertensión, diabetes… hay un montón de problemas de salud que a base de deporte también generarían menos gasto en la sanidad pública".

Alex Latorre, del Centro Deportivo Mundo Padel en Barbastro, ha reivindicado el "derecho a trabajar". "Que un día nos abran y otro nos cierren es una situación que no nos lleva a ningún lado a nosotros y a nuestros usuarios", ha dicho al tiempo que ha señalado no entender por qué nos meten en este saco porque no somos el problema".

Latorre ha insistido en que "con los gastos que tiene un autónomo hoy en día, lo que nos están haciendo pasar es un sinsentido". "Que nos expliquen por qué nos han cerrado y nos amenazan con volver a cerrarnos porque no somos la causa de que la situación empeore", ha apostillado. A este respecto, Sara García ha señalado que "esta demostrado que no somos un foco de propagación, que solo el 0,28% de los contagios se producen en estos espacios".